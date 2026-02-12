“Todos los que están invirtiendo en oficinas, mediante fideicomisos, fondos o de forma directa como dueños del inmueble, han visto un incremento en su rendimiento, explicado por mejores indicadores de ocupabilidad y un aumento en el precio de alquiler”, comentó a Gestión Jorge Ramos, director de mercado de capitales y relación con el inversionista de Fibra Prime.

“Cuando la vacancia baja, especialmente menos de doble dígito, los propietarios ganan más poder de negociación para fijar condiciones de renta y es lo que estamos viendo en Lima”, destacó.

Este indicador en el mercado de oficinas, que llegó a niveles cercanos a 18% por pandemia, se redujo progresivamente hasta ubicarse alrededor del 10% el año pasado, explicó.

Dicha evolución se refleja en renovaciones de contrato con incrementos de alquiler que oscilan entre 15% y 25%, sobre todo en la segunda mitad del 2025, lo que beneficia a los inversionistas o propietarios de esos inmuebles, acotó.

Oferta

Según Ramos, la poca oferta de inmuebles de oficinas es otro factor que impulsa las rentas de este segmento.

“Durante los años de pandemia se dejó de construir inmuebles con fines corporativos (de oficina) pues se pensaba que la virtualidad permanecería por mucho más tiempo. No obstante, los modelos híbridos o de total presencialidad han cobrado relevancia en el último año”, manifestó.

Esta tendencia continuaría por algún periodo, pues levantar edificios para este fin toma por lo menos tres años, estimó.

Un factor relevante es la recuperación del mercado corporativo.

Víctor Saldaña, CEO de Saldaña Inmobiliaria, coincide con Ramos en que la recuperación del mercado corporativo, vinculada al crecimiento del país y la incorporación de una población joven al mercado laboral, ha mejorado las rentas de oficinas.

Para muchas empresas, la presencialidad volvió a ocupar un rol central en la dinámica productiva y reactivó la necesidad de espacios físicos de trabajo, refirió. Al mismo tiempo, la escasa oferta hace que los alquileres suban y, con ello, el retorno de quienes invierten en oficinas, añadió.

Asimismo, destacó una reorganización más eficiente del uso del espacio. “Antes de la pandemia solían ocupar superficies de entre 500 m2 y 800 m2, ahora la demanda se ajustó a espacios más reducidos (entre 200 m2 y 300 m2)”, detalló.

Riesgos

Alonso Choquecota, strategic equity and research partner de BNB Valores, sostuvo que, si bien las tasas de vacancia en oficinas –particularmente prime– se ubican en mínimos de la última década, hay un riesgo latente por las elecciones.

A escasos meses de las elecciones, es probable que muchos ciudadanos no tengamos aún claridad sobre a quién elegir como nuevo presidente. Foto: Andina.

“Los riesgos son bajos, pero debemos tenerlos en cuenta. Ahora que estamos en periodo de elecciones, podría darse una desaceleración de la economía (que afecte el dinamismo de ese mercado)”, mencionó.

Ramos indicó que, pese a los episodios de incertidumbre que ocasionan los cambios de gobierno por la posibilidad de retraer momentáneamente la economía, la perspectiva es optimista en línea con una tendencia global.

Rendimientos

La mejora en el mercado de oficinas se traduce directamente en mayores dividendos para los inversionistas de Fibra Prime, refiere Ramos.

Además, anunció que este año los pagos serán más frecuentes, pues se harán efectivos cada mes.

El dividendo pagado en el 2025 alcanzó el 10% y el certificado de participación se apreció 20%, lo que se tradujo en un retorno total de 30%, enfatizó.