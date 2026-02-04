El cambio de criterios en la elección de una oficina también incorpora el factor de diseño.
El mercado de oficinas en Lima avanza hacia un cambio estructural. A la reducción sostenida de la vacancia se suma una oferta futura limitada y un escenario de precios que empieza a ajustarse de manera progresiva. En ese contexto, las empresas están afinando sus decisiones de alquiler: el precio sigue siendo relevante, pero ya no define por sí solo la elección. Ahora, también pesan la calidad del espacio, el nivel de implementación y la capacidad del edificio para responder a nuevas dinámicas de trabajo, según el reporte Marketbeat Lima Oficinas T4 2025, de Cushman & Wakefield Perú.

