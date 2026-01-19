El front office y back office, fundamentales en la reorganización comercial y operativa, marcarán la senda de crecimiento corporativo este año, según expertos. Foto: referencial / iStock
El front office y back office, fundamentales en la reorganización comercial y operativa, marcarán la senda de crecimiento corporativo este año, según expertos. Foto: referencial / iStock
Únete a nuestro canal
Newsletter empleo

Para este 2026, las empresas en Perú —y en la región— se enfrentan a un panorama cada vez más competitivo, donde la digitalización juega un papel clave en pro de la mejora de la productividad y la necesidad de tomar decisiones con rapidez. Expertos aterrizan cómo la estructura organizacional se ha convertido en un cuello de botella para el crecimiento sostenible, por lo que el ordenamiento del front office y del back office pueden redefinir las expectativas corporativas y eliminar riesgos.

TE PUEDE INTERESAR

Aniegos y tuberías rotas: ¿cómo el seguro de las empresas de agua cubre los daños?
SBS actualiza capital social mínimo de empresas corredoras y auxiliares de para este año
Empresas ven mayor espacio para invertir en verano, pero construcción sigue rezagada
Empresas aún buscan invertir pese a coyuntura electoral, así lo analiza el BCRP

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.