Cabe explicar que el front office abarca las áreas de contacto directo con el cliente —ventas, atención al público, relación comercial, seguimiento de solicitudes— , mientras que el back office, los procesos de operación interna —administración, soporte operativo, gestión de documentos, control interno y cumplimiento—.

El buen manejo de ambos ítems, a criterio de Luis Fuentes, director del Grupo Fuentes y Alligare Internacional, “puede ayudar a competir mejor en escenarios cambiantes” a las más de 3.3 millones de empresas formales registradas en nuestro país.

Separar funciones de front office y back office mejora la eficiencia y toma de decisiones, indican especialistas. Foto: referencial / Revupay

Las debilidades que merman el crecimiento empresarial

Para Giancarlos Corzo, CTO en Inversiones IO, la urgencia es transversal, pero se manifiesta de manera distinta:

En pymes y empresas medianas, hay más presión por escalar sin elevar sus costos. Aquí, la inteligencia artificial es un habilitador clave para elevar la producción.

Aquí, la inteligencia artificial es un habilitador clave para elevar la producción. En las grandes corporaciones, los retos residen en transformar estructuras complejas y heredadas, donde la tecnología avanza más rápido que los modelos de gobierno interno.

Corzo señala que las debilidades estructurales más frecuentes en back office son las áreas altamente manuales, con bajo nivel de estandarización y dependencia excesiva de personas clave y poca integración tecnológica.

“Esto genera ineficiencias, riesgos operativos y dificultades para escalar. La adopción de IA y sobre todo de la automatización permite corregir estas debilidades, pero requiere primero que la empresa se ordene en procesos, datos y responsabilidades”, apunta para Gestión.

Los beneficios de una buena organización del front y back office

Según Fuentes, si se separan adecuadamente las funciones dirigidas al cliente de las administrativas, los equipos dentro de una empresa se desempeñan con tareas más claras, con menos distracciones, reprocesos y tiempos perdidos.

Entre las ventajas, enumera:

Reducción de errores y mejor trazabilidad

Decisiones más rápidas y con mejor manejo de información

Equipos más enfocados con roles definidos

Mejor preparación para escalar y crecer

“Un back office fortalecido permite que la gerencia tenga datos oportunos y confiables sobre las ventas, costos, operaciones y desempeño”, puntualiza.

Los perfiles híbridos y de automatización son los más demandados en el mercado laboral. Foto: referencial / Unesco

Los perfiles profesionales más demandados en front office y back office

Fuentes sostiene que ya distintas firmas en el Perú están estableciendo colaboraciones para robustecer su capacidad de acompañar a las empresas para mejorar sus procesos internos, ya que la profesionalización es fundamental para destacar ante la ardua competencia.

En esa línea, Corzo revela que los perfiles más requeridos en labores de front office y back office son:

En front office, perfiles híbridos: comerciales y de producto con capacidad analítica, manejo y entendimiento de datos y uso de herramientas de IA para personalizar la relación con el cliente.

En back office, perfiles de automatización, data, ciberseguridad, compliance tecnológico y gestión de procesos que eviten la manualidad de actividades.