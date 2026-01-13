Según la entidad reguladora, frente a una emergencia de este tipo, la EPS debe intervenir de inmediato para controlar la situación. Foto: GEC.
Ante un o de desagüe, los usuarios no solo tienen derecho a una atención inmediata para controlar la emergencia, sino también a ser resarcidos por los daños ocasionados a sus viviendas, bienes e incluso a las personas afectadas.

Así lo recordó la , al precisar que las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) están obligadas por norma a contar con una póliza de seguros de responsabilidad civil, instrumento clave para cubrir los perjuicios generados cuando el aniego es atribuible a la empresa.

Según la entidad reguladora, frente a una emergencia de este tipo, la EPS debe intervenir de inmediato para controlar la situación y reducir la afectación en la zona comprometida. De manera paralela, los usuarios deben actuar oportunamente para salvaguardar sus derechos.

LEA TAMBIÉN: Sunass confirma incremento tarifario de agua: los montos según el tipo de usuario

¿Qué deben hacer los usuarios?

La recomienda seguir estos pasos ante un aniego o rotura de tubería:

  • Reportar el hecho de inmediato a la empresa prestadora, indicando la dirección exacta, el área afectada y el número de suministro.
  • Reunir evidencias como fotografías, videos, documentos o testimonios que acrediten los daños sufridos, tanto personales como materiales.
  • Registrar un reclamo formal a través de los canales oficiales de la EPS.
  • Solicitar la evaluación de los daños, para que la empresa determine la responsabilidad y proceda conforme a lo establecido.

La normativa señala que corresponde a las empresas de agua realizar las gestiones necesarias para activar la póliza de seguros contratada cuando se confirma su responsabilidad, salvo que la EPS decida asumir directamente la reparación de los daños ocasionados.

LEA TAMBIÉN: Sedapal subirá tarifa de agua desde este mes: ¿quiénes serán los más afectados?

Daños a personas también están considerados

La Sunass subrayó que la obligación de resarcimiento no se limita a daños materiales. Los perjuicios a las personas también deben ser considerados dentro del concepto de reparación, de acuerdo con la regulación vigente.

Durante todo el proceso, el ente regulador supervisa que la empresa prestadora atienda los problemas operacionales, ejecute la limpieza de las zonas afectadas y acompañe a los usuarios perjudicados, con el fin de garantizar el respeto de sus derechos.

Para mayor información u orientación, los ciudadanos pueden comunicarse con el Fono Sunass 1899.

