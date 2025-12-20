El Gobierno dio luz verde a un cambio en la aplicación de los incrementos producidos por los rebalanceos tarifarios en las empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento (EPS), incluido Sedapal: alzas podrán fraccionarse en varios años.

Según un decreto del Ministerio de Vivienda emitido este sábado 20 de diciembre del 2025 (Decreto Supremo Nº 009-2025-VIVIENDA), los ajustes tarifarios no se aplicarán de manera inmediata sino que se distribuirán en varios periodos.

Dicho incremento del rebalanceo tarifario podrá fraccionarse en cada año regulatorio hasta el inicio del siguiente periodo de ajuste tarifario , y será evaluada y determinada por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

Sunass evaluará la gradualidad de los incrementos vinculados a procesos de rebalanceo en curso. Foto: Andina

La medida pretende equilibrar los ingresos de las EPS con sus costos reales de operación e inversión, a fin de mejorar la calidad del servicio y sostenibilidad sin que se genere un impacto inmediato en empresas y usuarios.

Tal como informó Gestión, Sunass plantea un incremento tarifario de S/ 7,70 en promedio para sus más de 2.8 millones de usuarios domésticos solo en Lima Metropolitana y Callao.