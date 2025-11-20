A pesar de que es la entidad quien oficializó esta posibilidad, la Sunass ha dicho públicamente estar en desacuerdo con esta disposición para las EPS de agua. Foto: GEC.
A pesar de que es la entidad quien oficializó esta posibilidad, la Sunass ha dicho públicamente estar en desacuerdo con esta disposición para las EPS de agua. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Pasó desapercibido, pero a fin de octubre, un cambio dispuesto por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) podría generar, en el corto plazo.

TE PUEDE INTERESAR

Aprueban dictamen que permite ingresar agua y alimentos a conciertos: los detalles
¿Cómo presentar un reclamo virtual o telefónico por problemas con agua potable y saneamiento?
Obras de Cabecera para traer más agua a Lima en espera: licitación sufre nueva prórroga

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.