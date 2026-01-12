La demanda interna y la inversión privada sostienen el optimismo, aunque la incertidumbre política sigue siendo un factor de riesgo para las familias empresarias. Foto: referencial / uBuy
La demanda interna y la inversión privada sostienen el optimismo, aunque la incertidumbre política sigue siendo un factor de riesgo para las familias empresarias. Foto: referencial / uBuy
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

La gestión integral del patrimonio ha impulsado a la industria del Multi Family Office en el Perú: un mercado poco conocido hasta hace una década, ahora se consolida como una alternativa requerida por las familias empresarias, quienes buscan más que una asesoría financiera convencional. En ese contexto, desde Three Sixty Asset Management explican en qué consiste esta etapa de sofisticación y competencia.

TE PUEDE INTERESAR

Empresas ahora pueden financiar inventarios a mayor plazo, ¿qué cambió?
Tres beneficios tributarios para trabajadores y empresas que podrían activarse este 2026
Fiestas de fin de año en las empresas: errores a evitar por los trabajadores y empleadores

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.