Carlos de Trazegnies, Senior Director Private Banking de Three Sixty, comenta a Gestión que a diferencia de la banca privada tradicional, el modelo Multi Family Office tiene una visión más completa sobre el patrimonio familiar y prioriza la solidez del equipo, procesos de inversión y la trayectoria para la construcción de portafolios, diversificación geográfica y resultados a muy largo plazo —más de 10 años—.

A su criterio, cada estrategia se diferencia en la personalización y el rol de acompañamiento, dado que “no se trata solo de cuánto vale una familia, sino de entender su historia, preocupaciones y lo que quieren proteger o construir”.

En esa línea, Luigi Piedra, director ejecutivo de Three Sixty, añade que la frase exploratoria contempla aristas como la estructura familiar, tensiones generacionales o expectativas de sucesión. Una vez definidos, se arma un legajo para servicios como:

Asesoría y gestión de portafolios de inversión

Planificación patrimonial y sucesoria

Control y optimización de costos financieros

Planificación financiera

Gestión de soluciones crediticias

Reporting consolidado de activos

Programa Next Gen

Servicios complementarios a la gestión patrimonial

“Hay clientes preocupados por la gobernanza de su empresa y otros por ordenar la transferencia patrimonial en vida. Muchas familias ya no piensan el legado solo como un evento al final de la vida, sino como un proceso que puede extenderse por décadas” , comenta Emily Angulo, Director Wealth Planning de Three Sixty.

La letrada sostiene que se incorporan herramientas legales extranjeras y locales como fideicomisos, trusts, testamentos y esquemas de protección ante incapacidad que pueden moldearse a los cambios familiares, migraciones o nuevas jurisdicciones.

Familias empresarias migran hacia activos alternativos para reducir volatilidad. Europa y Japón están en el radar de las grandes fortunas.

Tendencias sobre las inversiones familiares

Según Piedra, los portafolios familiares han incorporado con mayor volumen activos alternativos como infraestructura, private equity o deuda privada, con el objetivo de reducir la volatilidad y la dependencia de los mercados bursátiles tradicionales.

“Se busca hoy complementar la exposición en acciones y bonos con activos que se comportan de manera distinta al ciclo financiero. Esa menor correlación ayuda a proteger al patrimonio en escenarios de corrección” , soslaya.

En líneas generales, el 2025 se registraron retornos por encima del 10%, más allá del perfil de riesgo, gracias al buen desempeño de los mercados; y para 2026, virarán a tomar utilidades en rentas variables y reasignarlas hacia alternativas e infraestructura.

A diferencia del 2025 que ya se va, prevén que la volatilidad financiera, dudas sobre las ganancias corporativas vinculadas a la inteligencia artificial y tensiones geopolíticas traerán un año más desafiante.

Desde Three Sixty sobreponderan mercados emergentes como Europa y Japón en vez de concentrarse en el mercado tecnológico de Estados Unidos. Los metales preciosos —impulsados por la demanda de bancos centrales y entorno de tasas reales más bajas— también jugarán un papel importante. Y, en el caso de Perú, esperan con optimismo un crecimiento sostenido gracias a la demanda interna e inversión privada, aunque con riesgos latentes como la incertidumbre política.

El dato:

- Three Sixty fue reconocido como Best Multi Family Office del Perú por la firma internacional Citywire, tras evaluar a más de una decena de gestores patrimoniales locales bajo criterios técnicos, de estructura, trayectoria y calidad del servicio.