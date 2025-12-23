A continuación, presentamos tres iniciativas legislativas que avanzan en el Congreso de la República y podrían tener luz verde en el 2026. Estas medidas benefician a empresas o trabajadores.

1. Buscan promover la creación de empresas digitales-tecnológicas

En octubre del 2025 la Comisión de Producción del Congreso aprobó un proyecto de ley que busca promover el desarrollo de empresas digitales-tecnológicas, a través de una reducción de impuestos. Así, se establece una tasa rebajada del Impuesto a la Renta (IR).

Actualmente, en el régimen general, la tasa del IR es de 29.5%, la cual bajaría a 20% de convertirse el proyecto en ley. En el caso del Régimen Mype Tributario (RMT), actualmente con una tasa de IR de 10%, bajaría a 5% para las empresas con rentas netas de más de 15 UIT, hasta 1,700 UIT al año; mientras que la tasa bajaría a 3% para las compañías con rentas netas de hasta 15 UIT. El beneficio tributario aplicaría por hasta tres años.

La norma considerará como empresa digital-tecnológica a aquella persona jurídica “que aplica tecnologías digitales en el desarrollo e implementación de sus productos y/o servicios. Esta tecnología se aplica con la finalidad de crear valor en nuevos modelos de negocios transformando, al mismo tiempo, la naturaleza de sus productos y la experiencia de sus clientes”, señala la iniciativa legislativa.

Asimismo, indica que otra característica de estas empresas será que “su finalidad es resolver un problema o mejorar una situación existente mediante el desarrollo de productos, servicios o procesos nuevos o mejorados sustancialmente en comparación con el estado de la técnica y que lleve implícito un riesgo de fracaso tecnológico, industrial o en el propio modelo de negocio. Estas medidas innovadoras deben formar parte del núcleo de negocio de la empresa”, subraya el proyecto de ley.

2. Beneficio tributario a empresas que contraten a adultos mayores

En noviembre del 2025 la Comisión de Trabajo aprobó un dictamen que busca promover la contratación de adultos mayores. Así, se establece que los empleadores públicos y privados que generen rentas de tercera categoría y cuenten con un mínimo del 2% de trabajadores adultos mayores, podrán efectuar una deducción adicional en el pago del impuesto a la renta sobre las remuneraciones que se paguen a dichos trabajadores .

“El porcentaje aplicable a la deducción adicional en el pago del impuesto a la renta por la contratación de personas adultas mayores será fijado mediante decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas”, señala otro de los artículos del dictamen, elaborado en base al proyecto de ley N° 9753.

Se espera que el dictamen sea incluido en la agenda del pleno del Congreso en el 2026.

3. Pagar un crédito hipotecario ayudaría a reducir impuestos a los trabajadores

Los trabajadores podrían deducir como gasto -en el cálculo del Impuesto a la Renta (IR)- los intereses de las cuotas de un crédito hipotecario, en caso se trate de su primera vivienda. Así lo establece el proyecto de ley N° 12277/2025-CR, presentado por Diego Bazán (Renovación Popular), el cual fue sustentado por el congresista en la Comisión de Economía del Congreso, en octubre del 2025.

Durante su exposición, Bazán sostuvo que su proyecto parte del principio de que las personas solo deberían tributar sobre la renta neta, tal como lo hacen las empresas.

En el caso del IR a pagar por los trabajadores, no se deducen todos los gastos, sino que nuestro sistema tributario establece una deducción fija de 7 UIT al año. Y da la opción de deducir 3 UIT adicionales, si se sustentan gastos en ciertos rubros, como consumos en restaurantes y hoteles, costo de alquiler formal de vivienda, pago de recibos por honorarios por servicios profesionales, entre otros. Con ello, el máximo a deducir es de 10 UIT en total.

E l proyecto de Bazán plantea que la deducción por intereses de créditos hipotecarios sea por hasta 3 UIT, adicionales a las actuales 3 UIT posibles con los otros gastos .

Es decir, si el proyecto se convierte en ley, los trabajadores podrían tener la posibilidad de realizar una deducción adicional de hasta 6 UIT: 3 UIT por los intereses de créditos hipotecarios y 3 UIT por los actuales gastos que se pueden sustentar. Más los 7 UIT de deducción fija, con el proyecto de ley la deducción total podría llegar a ser de 13 UIT .

En el Congreso también está en debate otro proyecto de ley, presentado por Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), el cual incorpora siete nuevos rubros de gastos posibles de deducir del pago del IR, entre ellos, los intereses hipotecarios.

El proyecto de Barbarán llegó al pleno en mayo del 2025. No obstante, en esa instancia se aprobó una cuestión previa para que retorne a la Comisión de Economía, luego de que algunos congresistas criticaron ciertos rubros considerados, como pasajes aéreos o gastos en veterinarias.

Es por ello que en su reciente exposición, Diego Bazán refirió que su proyecto de ley busca avanzar específicamente en la deducción de los intereses hipotecarios, pues este rubro sí podría tener mayor consenso entre los congresistas.

Se espera que el proyecto de ley del congresista Bazán sea votado en una próxima sesión de la Comisión de Economía del Congreso, cuando inicie la siguiente legislatura en el 2026.