Dicho gremio adelantó que el primer trimestre del 2026 será bastante dinámico, con ventas proyectadas superiores a S/ 13,110 millones, superando en 5.1% al mismo periodo de 2025. “Este desempeño dependerá de la evolución del consumo privado, que equivale al 63% del PBI y del crecimiento del empleo formal. Mientras ambos mantengan su tendencia positiva será posible sostener esta proyección de crecimiento en los siguientes meses”, agregó Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL.

En la misma línea, José Antonio Contreras, gerente general de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep), adelantó que si bien aún no se cuenta con una cifra completamente aterrizada de lo que serán las transacciones 2026 en los malls , la expectativa inicial es que se crezca alrededor de 5%, en un plano conservador, anticipándose a posibles efectos del año electoral.

“En el 2024 vendimos S/ 36,200 millones y, en el 2025, con un primer semestre y un cuarto trimestre muy bueno, aspiramos a llegar a los S/ 40,000 millones, lo cual sería un impacto importante con casi 10% de crecimiento”, manifestó el ejecutivo, quien resaltó que contribuyen al consumo la disminución del precio del dólar y el retiro de los fondos de AFP.

Inversiones en centros comerciales y strip centers

Según estimaciones de Accep , que alberga cerca de 90 centros comerciales en el país, las inversiones de este sector el próximo año alcanzarán los S/ 1,700 millones , entre inauguración de nuevos centros comerciales y ampliaciones o remodelaciones.

Algunos de los proyectos que se espera concretar en el 2026 son Las Vegas Plaza, un proyecto que se desarrolla en un terreno de 53,000 metros cuadrados (m2), en Puente Piedra, con una inversión total de aproximadamente US$ 40 millones. A ello, se suma la inmobiliaria Besco, con su desembolso de cerca de S/ 80 en un strip center de cerca de 3,000 m2, en el Rímac. La iniciativa, que contará con la presencia de anclas como supermercado Metro y el gimnasio Smart Fit, proyecta estar operativa a mediados de año.

En la lista también figura el Grupo Yes —representantes de marcas premium como Boss, Hugo, Boggi Milano, entre otros—, el cual alista para el segundo trimestre del 2026 la inauguración de su strip center en el Boulevard El Bosque (San Isidro), con una inversión cercana a los US$ 5 millones.

Al respecto, el gerente de Investigación y Consultoría de Jones Lang LaSalle (JLL), Luis Sánchez, manifestó que solo el mercado de centros comerciales sumará más de 65,000 m2 el próximo año, impulsado, especialmente, por la inauguración de Las Vegas Plaza y otras ampliaciones que realizarán las marcas.

De hecho, Mallplaza, del holding chileno Falabella, anunció el desarrollo de un plan para la expansión de sus malls propios, con el objetivo de sumar 100,000 m2 de área arrendable hacia 2029. “Por ejemplo, en Mallplaza Trujillo contamos con 83,000 m2 de área arrendable y la meta es llegar a 90,000 m2 para la campaña navideña de 2026”, añadió Jimena Caso, gerente comercial de Mallplaza.

La ejecutiva sostuvo que el modelo se replicará en otros centros comerciales, como Mallplaza Angamos, que será ampliado y remodelado en el primer trimestre de 2026. Mientras, en Mallplaza Comas, se están reconvirtiendo espacios para ampliar la oferta de restaurantes; en tanto, en Mallplaza Bellavista, el desarrollo del “máster plan” también contempla una propuesta enfocada en la gastronomía.

“En Mallplaza Piura ya iniciaron con las obras de remodelación de su patio de comidas y mejoramiento de los pasillos comerciales como parte de una expansión de 7,000 m2 de área arrendable adicionales”, adelantó.

Asimismo, otro centro comercialial que sumará espacio a su portafolio es Boulevard Puntamar, del chileno Grupo Algeciras, inaugurado hace un año en Punta Hermosa. En este verano, el mall actualmente de 10,000 m2, ampliará su área arrendable en 2,000 m2, donde ingresarán marcas como Dollarcity y KFC, así como formatos de entretenimiento para niños y gastronomía.

“Dollarcity dinamizará mucho la experiencia y consumo de la zona, mientras que KFC como marca relevante nos seguirá sumando público. Asimismo, durante todo el verano tendremos la carpa de Sodimac, en lo que concierne a mejoramiento del hogar, de modo de ir testeando un poco al consumidor. Esperamos para el siguiente verano (2027) tener a Starbucks en el portafolio”, señaló Rafael Villanueva, CEO del holding.

La expansión de InRetail y Grupo Aje

Pese a que el accidente en Real Plaza Trujillo, sucedido a inicios de año, sigue pasando la factura a su segmento de centros comerciales, InRetail (Grupo Intercorp) mantiene firme sus planes de crecimiento. Marcelo Ramos, director financiero (CFO) de InRetail, sostuvo que la empresa proyecta la ampliación de su power center —comercialmente conocido como Plaza Center— en Lurín; además, de la apertura de un nuevo complejo bajo este mismo concepto en provincias. Este formato, considerado un “hermano” de Real Plaza, busca reforzar su presencia en ciudades en crecimiento. Aunque la compañía no reveló la ubicación exacta, anticipó que la inauguración está prevista para finales del 2026.

De otro lado, aunque la compañía no brindó detalles sobre la expansión de otros formatos en cartera como Mass y Makro, la firma resaltó que este negocio minorista de alimentos creció en el tercer trimestre del 2025.

Este buen panorama también acompaña al Grupo Aje, el cual tras consolidar 200 locales de Tiendas 3A en Lima, anticipa un crecimiento acelerado de su cadena de hard discounter que podría incluir su llegada a provincias.

“Vamos evaluando cómo madura cada mercado y, en la medida en que sentimos que una tienda no es suficiente, seguimos abriendo más. Sabemos que será una expansión agresiva (el 2026), como la que hemos tenido este año. Si el mercado nos pide 100, 200 o 300 tiendas más, eso haremos. El consumidor es quien rige nuestro modelo”, indicó el gerente general de Tiendas 3A, Juan Pablo Congote.