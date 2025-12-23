En el 2026 centros comerciales continuarán senda del crecimiento. (Foto: Referencial)
Mayumi García
mailMayumi García

De acuerdo a proyecciones del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP), de la Cámara de Comercio de Lima (CCL),las ventas anuales del retail peruano se ubicarían por encima de los S/ 52,000 millones en el 2025, evidenciando un crecimiento de 6.2% respecto al año anterior. Así, las perspectivas para el 2026 también marcan en azul para este sector; ello, apalancado en la expansión de diversos formatos y, sobre todo, en un público que avanza en visita y ticket de compra en los establecimientos de transaccion minorista, tales como los centros comerciales. Entonces, ¿qué alista este rubro y cuáles son las proyecciones?

