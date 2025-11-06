Sodimac sigue reforzando su presencia en Perú con la apertura de una nueva tienda en Los Olivos, en Lima Norte. La inauguración se alinea con el plan estratégico de expansión nacional de la compañía, que busca acercar su oferta especializada en mejoramiento del hogar a más peruanos.

La inauguración se realizó el sábado 1 de noviembre y contó con actividades promocionales para los primeros visitantes.

Además de fortalecer la presencia de la marca, la tienda busca contribuir al desarrollo económico local mediante la generación de empleo y el impulso del comercio en su entorno inmediato.

La nueva tienda de Sodimac se ubica en una zona con alta densidad residencial y crecimiento comercial en Lima Norte. (Foto: Sodimac Perú).

¿Cómo es la nueva tienda de Sodimac en Lima Norte?

El nuevo establecimiento de Sodimac está ubicado en la Av. Alfredo Mendiola 5118, frente al óvalo Naranjal, en Los Olivos. Con esta apertura, la cadena suma 55 tiendas operativas en el país, consolidando su presencia en un mercado cada vez más competitivo, según Perú Retail.

La zona donde se encuentra la tienda ha mostrado un notable dinamismo comercial y residencial en los últimos años. Lima Norte concentra una gran cantidad de familias, talleres y pequeños negocios vinculados con la construcción, lo que convierte a esta ubicación en un punto estratégico para la compañía.

El establecimiento cuenta con un formato moderno y parte de la estrategia se centra en que cada visita concluya con soluciones personalizadas para los proyectos de mejora del hogar.

El nuevo local de Sodimac cuenta con servicios para especialistas: módulo Maestrazo, alquiler de herramientas y zona Carpintero Pro. (Foto: Andina).

LEA TAMBIÉN: Sodimac inicia el año con nuevas inversiones para ampliar su presencia en el país