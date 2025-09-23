Una apuesta de inversión y confianza en el Perú.

Desde su llegada al país en 2004, Sodimac ha acompañado el crecimiento de miles de familias y profesionales de la construcción con un propósito claro: ayudar a construir los sueños y proyectos de hogar de los peruanos. Hoy, con 53 tiendas en todo el país, la compañía refuerza ese camino con la apertura de su tienda más completa, Sodimac Av. La Molina, resultado de la transformación del antiguo Maestro de Ate.

Esta inauguración representa un hito en el proceso de transformaciones de Maestro a Sodimac, al fortalecer su propuesta con un espacio más completo y especializado. Diseñado para ofrecer una experiencia superior tanto a los clientes que buscan soluciones para sus hogares como a los profesionales que encuentran aquí el respaldo ideal para sus proyectos, este nuevo establecimiento refleja el compromiso de la compañía con el mercado peruano, transmitiendo un mensaje claro de confianza e inversión.

Accesibilidad y conveniencia

Ubicada estratégicamente, Sodimac Av. La Molina está pensada para atender a los hogares de La Molina, Ate y Santa Anita, así como a los profesionales y empresas que desarrollan sus proyectos en esta zona de creciente dinamismo económico.

La tienda cuenta con dos ingresos estratégicos en Av. La Molina 378 y Av. Los Frutales 389, además de estacionamiento gratuito. Estas facilidades son altamente valoradas tanto por quienes realizan mejoras en el hogar como por los profesionales, ya que permiten una experiencia de compra más ágil y cómoda, ya sea para adquisiciones rápidas o decisiones que requieren mayor tiempo y reflexión.

