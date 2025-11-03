Casaideas continúa avanzando en su objetivo de ampliar su presencia en el mercado peruano. La cadena especializada en artículos para el hogar inauguró un nuevo local en Mallplaza Comas, reforzando su apuesta por los consumidores de Lima Norte y su estrategia de expansión nacional.

Con esta apertura, Casaideas suma 26 tiendas a nivel nacional, consolidando su presencia en ciudades como Piura, Chiclayo, Arequipa, Cusco, Ica, Huancayo y Trujillo.

Desde la inauguración de su primera tienda en Perú en 2005, la empresa ha mantenido un crecimiento sostenido, apostando por formatos modernos y experiencias de compra más cercanas al consumidor.

Promociones especiales por apertura: 30% de descuento en productos seleccionados. (Foto: Instagram de Casaideas)

¿Qué novedades trae la nueva tienda de Casaideas en Mallplaza Comas?

La tienda, ubicada en el segundo nivel del centro comercial, requirió una inversión de S/ 1,9 millones y cuenta con un área total de 632 metros cuadrados, según Perúretail. Allí se despliega su oferta completa de productos, reconocidos por combinar diseño funcional con precios accesibles, sello característico de la marca desde su llegada al país.

Durante los días iniciales de funcionamiento, los visitantes pueden acceder a descuentos especiales en productos seleccionados, además de promociones dirigidas a los primeros compradores, como la entrega de gift cards. La tienda atenderá diariamente en el horario estandarizado del centro comercial, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

La compañía aprovecha también esta apertura para lanzar su campaña navideña, uno de los periodos comerciales más fuertes del año para la industria del retail. La propuesta de decoración y productos de temporada destaca por el uso de materiales sostenibles, además de diseños enfocados en la funcionalidad.

La apertura coincide con el inicio de la campaña navideña. (Foto: Instagram de Casaideas)

Plan de crecimiento de Casaideas en Perú

Casaideas tiene una meta clara para este 2025: ampliar su base de clientes y crecer 8% en ventas respecto al 2024. Para lograrlo, la compañía de origen chileno —especializada en diseño y comercialización de productos para el hogar— ejecutará una estrategia que combina nuevas aperturas y la implementación de formatos comerciales innovadores, según adelantó a Gestión su gerente general en el país, Licette Arrese.

En línea con su plan de expansión, la marca evalúa llegar a una nueva ciudad del norte del país, donde aún no opera. Actualmente, Casaideas tiene locales en Piura, Chiclayo, Trujillo —con dos tiendas—, además de Ica, Huancayo y Arequipa —también con dos puntos de venta—, así como una tienda en Cusco. La ejecutiva indicó que se encuentran analizando una propuesta en un centro comercial de la zona, con el objetivo de seguir ampliando su cobertura regional.

¿Podría concretarse esta incursión en provincias durante el presente año? Arrese señaló que la apertura podría materializarse en 2025, aunque no descarta una ejecución más acelerada. “Estamos evaluando el mercado y en conversaciones con los operadores del centro comercial. Si todo marcha como está previsto, podríamos lograrlo a finales de este año”, precisó.