El nuevo local tiene un área de 632 m² en el segundo nivel del centro comercial. (Foto: Instagram de Casaideas)
El nuevo local tiene un área de 632 m² en el segundo nivel del centro comercial. (Foto: Instagram de Casaideas)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

. La cadena especializada en artículos para el hogar inauguró un nuevo local en Mallplaza Comas, reforzando su apuesta por los consumidores de Lima Norte y su estrategia de expansión nacional.

Con esta apertura, Casaideas suma 26 tiendas a nivel nacional, consolidando su presencia en ciudades como Piura, Chiclayo, Arequipa, Cusco, Ica, Huancayo y Trujillo.

Desde la inauguración de su primera tienda en Perú en 2005, , apostando por formatos modernos y experiencias de compra más cercanas al consumidor.

Promociones especiales por apertura: 30% de descuento en productos seleccionados. (Foto: Instagram de Casaideas)
Promociones especiales por apertura: 30% de descuento en productos seleccionados. (Foto: Instagram de Casaideas)
LEA TAMBIÉN: Casaideas con nuevo formato en Boulevard Puntamar y más tiendas en Lima

¿Qué novedades trae la nueva tienda de Casaideas en Mallplaza Comas?

La tienda, ubicada en el segundo nivel del centro comercial, requirió una inversión de S/ 1,9 millones y cuenta con un área total de 632 metros cuadrados, según Perúretail. , reconocidos por combinar diseño funcional con precios accesibles, sello característico de la marca desde su llegada al país.

Durante los días iniciales de funcionamiento, los visitantes pueden acceder a descuentos especiales en productos seleccionados, además de promociones dirigidas a los primeros compradores, como la entrega de gift cards. La tienda atenderá diariamente en el horario estandarizado del centro comercial, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

La compañía aprovecha también esta apertura para lanzar su campaña navideña, uno de los periodos comerciales más fuertes del año para la industria del retail. La propuesta de decoración y productos de temporada destaca por el uso de materiales sostenibles, además de diseños enfocados en la funcionalidad.

La apertura coincide con el inicio de la campaña navideña. (Foto: Instagram de Casaideas)
La apertura coincide con el inicio de la campaña navideña. (Foto: Instagram de Casaideas)

  • Casaideas abrió una nueva tienda en Mallplaza Comas, Lima Norte.

LEA TAMBIÉN: CEO de Casaideas a la caza de nuevos aprendizajes, desde jardinería hasta meditación

Plan de crecimiento de Casaideas en Perú

. Para lograrlo, la compañía de origen chileno —especializada en diseño y comercialización de productos para el hogar— ejecutará una estrategia que combina nuevas aperturas y la implementación de formatos comerciales innovadores, según adelantó a Gestión su gerente general en el país, Licette Arrese.

En línea con su plan de expansión, la marca evalúa llegar a una nueva ciudad del norte del país, donde aún no opera. Actualmente, Casaideas tiene locales en Piura, Chiclayo, Trujillo —con dos tiendas—, además de Ica, Huancayo y Arequipa —también con dos puntos de venta—, así como una tienda en Cusco. La ejecutiva indicó que se encuentran analizando una propuesta en un centro comercial de la zona, con el objetivo de seguir ampliando su cobertura regional.

¿Podría concretarse esta incursión en provincias durante el presente año? Arrese señaló que la apertura podría materializarse en 2025, aunque no descarta una ejecución más acelerada. “Estamos evaluando el mercado y en conversaciones con los operadores del centro comercial. Si todo marcha como está previsto, podríamos lograrlo a finales de este año”, precisó.

LEA TAMBIÉN: Casaideas, entre tácticas para ampliar base de clientes y apertura de tiendas

TE PUEDE INTERESAR

Casaideas con la mira en Perú para su tienda número 100 a nivel global
Casaideas con nuevo formato en Boulevard Puntamar y más tiendas en Lima
Casaideas, entre tácticas para ampliar base de clientes y apertura de tiendas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.