¿Cuál es el principal reto de las CEO mujeres?

He tomado mucha más conciencia del liderazgo femenino, en los últimos años, tomando en cuenta que hay nuevas tendencias por promover la diversidad, equidad e inclusión, que son temas distintos, pero que en ocasiones son vistos a la ligera cuando hay que entender que equidad, respecto al liderazgo femenino, implica que nos escuchen, mientras que la inclusión conlleva a que tengamos las mismas oportunidades de ocupar posiciones que generen impacto.

¿Promueve la llegada de más ejecutivas desde su posición?

En Casaideas más del 60% de puestos directivos está integrado por mujeres. En base a la experiencia, de la que soy testigo, todas las mujeres que postulan para un ascenso en nuestra organización logran la posición. En la experiencia en tiendas también se denota la diversidad. Mi intención es ejercer un liderazgo cercano, apoyando y acompañado a los miembros del equipo, que puede sonar como un cliché, pero llevado al día a día se refleja en conocer a cada miembro. No tendría un liderazgo de otro tipo.

¿Qué valora de su equipo en ese acompañamiento continuo?

Cuando busco conocer a cada miembro mi intención es saber, de primera mano, que tan identificados están con la marca; qué los motiva profesionalmente incluso en su vida personal, sin invadir espacios privados. Lo que valoro de cada uno de los profesionales que me acompañan en el quehacer diario es su capacidad de responder ante lo que va surgiendo y sus ganas de cocrear.

LEA TAMBIÉN Casaideas incluye artículos de precios más bajos para afrontar desaceleración

¿Cómo en su relación con las nuevas generaciones?

El hecho de ser muy jovial es una virtud que me ayuda en la comunicación con ellos. Aunque no tenga las mismas inquietudes o creencias de un joven de 20 años, las nuevas generaciones me inyectan sus ganas e ímpetu por hacer. Me gusta promover y escuchar sus ideas, pues no temen en decir lo que les gusta y lo que no les gusta.

¿Ha enfrentado crisis al interior de su organización?

Cuando no se está de acuerdo con una posición o acción es fundamental el respeto. Una virtud que debería promoverse más es la tolerancia, pero con respeto, que conlleva a escuchar a la parte contraria y valorar su posición para tomar una decisión. No siempre se puede estar de acuerdo, aunque es posible alcanzar un alineamiento. En ese sentido, soy una gerenta horizontal, que escucha las ideas, así como las opiniones de todos, incluso las discrepantes, siempre que son planteadas con respeto.

¿Se identifica con la labor de las amas de casa? ¿Cómo es fuera de la oficina?

Mi hogar está conformado por un equipo conformado de tres mujeres: quien le hable y mis dos hijas de 24 y 17 años, respectivamente. Me gusta tener mi casa lista para quien desee visitarnos y encuentre un espacio cálido y acogedor. Disfruto mucho estar en mi hogar, por ejemplo, me encanta hacer parrillas para mis amigas o mis padres.

¿Le gusta los deportes extremos o viajar?

Soy más asidua a viajar en épocas de vacaciones con mis hijas. En los tiempos destinados para mí voy buscando qué aprender, fuera de lo técnico y profesional, además soy una lectora voraz.

¿Qué le gusta aprender?

Por ejemplo, hace poco me inscribí en un curso virtual de jardinería. También he descargado cursos para meditar. En general, soy muy abierta en los aprendizajes. A la par, disfruto mucho de las interacciones con amigos, familiares e incluso entre colegas las que consideró una instrucción permanente.

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.