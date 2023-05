¿Qué proyecciones de crecimiento tienen para este año?

En el 2022 crecimos 15% en Casaideas Perú. Este 2023 tenemos la proyección de crecer 8%. De enero a abril hemos crecido en esa línea. A pesar de que las grandes cifras de consumo en el país se han contraído, estamos avanzando dentro de lo proyectado.

¿A qué factores se debería que la tasa de crecimiento sea menor que la del año pasado?

El año pasado teníamos planteado un crecimiento más agresivo porque era el segundo año completo del canal e-commerce y abrimos la tienda de Bellavista, que es la más grande de la operación, con más de 1.300 m2.

¿Cómo se lograría el crecimiento de 8% este año?

Vamos a crecer de manera equilibrada entre ticket promedio y unidades. En Ica hemos abierto una tienda recientemente. Esto, más el canal e-commerce y el crecimiento orgánico del negocio, nos va a permitir alcanzar ese crecimiento.

¿Se tienen previstas nuevas aperturas para este año?

No, pero sí para el próximo. Llegaremos a distritos [de Lima] en los que no estamos y [tenemos] algunos otros proyectos importantes en la capital. En regiones no vamos a abrir nuevas tiendas por ahora. Actualmente, tenemos nueve tiendas en siete regiones y 14 en Lima. El crecimiento estaría entre Lima y el canal e-commerce.

¿Qué nuevas zonas de Lima están mirando?

Zonas muy populosas.

¿Cuál es el ticket promedio actualmente?

Está como en US$ 20.

¿Cuánto era antes de la pandemia?

Era de unos US$ 15. La pandemia hizo que las cosas se movilizaran en nuestro sector. El consumidor empezó a aportar más productos por boleta y eso hizo que el ticket promedio crezca.

¿Esto se debió al mayor interés de la gente por decorar sus ambientes?

Sí, pero también tiene que ver con nuestra propuesta. En Casaideas se diseñan en promedio 1.000 productos por temporada.

¿Cómo se lograría el crecimiento del ticket promedio?

Es un equilibrio, porque el ticket promedio sube cuando va cambiando el número de unidades por boleta. El año pasado ya tuvimos un incremento de precios que fue controlado. No tenemos una estrategia de ir por precios este año.

¿En cuánto se incrementaron los precios el año pasado?

En entre 10% y 15%, pero fue a nivel de la corporación. Esto se debió al impacto del incremento de los fletes, que subía el costo de importación. Los fletes no han vuelto a los niveles prepandemia, pero se han estabilizado.

¿Han logrado mantener los márgenes de rentabilidad con el aumento que introdujeron?

Se vieron afectados el año pasado porque no trasladamos el total del impacto de costos a los precios.

¿Qué categorías están creciendo más en las ventas?

Principalmente mesa, [zona de] estar y cocina. Ahora que ya se está estabilizando el clima, estamos trayendo más productos para dormitorio.

¿Cuál fue el impacto de las lluvias en el negocio?

Tuvimos tiendas cerradas en Piura, Chiclayo y Trujillo. Algunos de nuestros equipos estuvieron afectados y hubo días que no operamos. Hubo una contracción, pero estamos dentro del 8% de crecimiento proyectado para este año.

¿Y por qué han decidido no abrir más tiendas este año?

Porque no hay proyectos en los que nos interese estar. Hay varios para el 2024 y 2025. Pensamos abrir al menos una tienda por año.

¿Y piensan abrir tiendas puerta a calle?

Por ahora no. Estamos mirando solo proyectos de centros comerciales.

¿Cómo les está yendo con su tienda virtual?

En su segundo año completo de operación, que fue el 2022, el e-commerce creció 20%. Representa el 4% de las ventas en Perú. En Chile es la principal tienda del negocio.

A mediados de 2018, Colony Capital compró parte importante de las acciones de Casaideas. ¿Cómo ha impacto eso en la estrategia del negocio?

Colony llegó para aportar recursos para la expansión. El managment sigue siendo lo esencial de Casaideas. Ellos respetan mucho el que se siga manteniendo en la gestión el ADN de Casaideas y nuestros socios fundadores están en la mesa del directorio.

¿Qué participación tiene Perú dentro de Casaideas?

Tiene el 23%.

¿El crecimiento de 8% que se proyecta para este año es mayor o menor que el estimado para otros países de la región?

Es distinto. Colombia va a tener un crecimiento de 40% porque recién tenemos allí cinco años y hemos abierto muchas más tiendas. En Chile el mercado es maduro y México es la nueva perla de la compañía.