Liccette Arrese De Olarte, gerente general de la firma en Perú, consideró que el panorama desafiante continuará este 2024. Así, su proyección de crecimiento es conservadora, estimando un avance de 4% en ventas en relación al 2023. “Para llegar a esta meta estamos planteando crecer a nivel de unidades, es decir, apuntamos a que nuestros clientes consuman más unidades por boleta, con precios justos y accesibles, manteniendo el precio promedio de nuestros artículos”, comentó a Gestión.

En la actualidad, el ticket promedio de la empresa oscila en US$ 20.

Sin embargo, tener los precios estables no es la única estrategia. A la par, la firma desplegará una comunicación más activa para captar a nuevos consumidores. “Queremos llegar a más clientes, especialmente a aquellos que no han consumido nuestros productos porque no tienen una tienda cerca o debido a que no nos hemos acercado para contarles nuestros atributos”, dijo.

En la categoría de artículos para el hogar, el 60% de clientes es mujer; mientras que 40% es masculino. Por edades, el 25% de los consumidores tiene entre 20 y 30 años; y el 27%, de 31 a 40 años, “Queremos atraer a más público masculino; así como de estilos de vida y sectores socio económicos que actualmente no son clientes Casaideas. Apuntamos a clientes que sean fans de los artículos para el hogar”, subrayó.

Las operaciones de Casaideas.

La expansión con nuevas tiendas

Otro elemento clave para Casaideas son los puntos de venta. Hasta el momento, la firma tiene 23 ubicaciones a nivel nacional: 14 en Lima y nueve al interior del país. Sin embargo, hoy jueves, abrirá su tienda número 24 en el Mall Aventura de San Juan de Lurigancho, en un espacio por encima de los 900 metros cuadrados y cuya implementación demandó una inversión cercana al US$ 1 millón.

“Estimamos que la tienda de San Juan de Lurigancho represente 4% de las ventas totales este año. La tienda que registra la mayor facturación a nivel país es la del Jockey Plaza, aportando el 8%”, señaló.

La tienda de SJL será la única apertura para 2024. Para 2025 tiene previsto abrir la tienda número 25 en un centro comercial de la capital con un desembolso cercano también a US$1 millón. Su ubicación exacta aún no está establecida.

La gerenta precisó que no planean nuevas inauguraciones al interior del país, aunque vienen estudiando espacios en provincias. “La selva nos parece interesante, aunque representa un reto logístico grande, por lo que el despliegue de nuevas tiendas al interior del país lo estamos dejando para más adelante”, precisó. Así, esboza la posibilidad de la tienda número 26 de Casaideas para el 2026.

De otro lado, Arrese De Olarte remarcó que este 2024 van a consolidar sus actuales tiendas con ampliaciones y renovaciones. “El único interés de inversión no será solo las tiendas nuevas, sino que también apostamos por mejorar los lugares donde ya operamos”. La inversión en ampliaciones y renovaciones oscilarán también en US$1 millón.

CLAVES

Canal online: representa actualmente 4% de la venta de Casaideas .

representa actualmente 4% de la venta de . Frecuencia de compra: estudios de mercado revelan que el 50% de clientes de toda la categoría hogar compra en Casaideas entre dos a tres veces al año.

estudios de mercado revelan que el 50% de clientes de toda la categoría hogar compra en entre dos a tres veces al año. Día de la Madre: Casaideas proyectó que este año se repetirá el resultado del 2023.

