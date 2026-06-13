La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que culminó el procesamiento del 100% de las actas electorales correspondientes a la segunda vuelta presidencial 2026, consolidando el avance total de las 92,766 actas recibidas a nivel nacional y del extranjero.

Según el organismo electoral, el procesamiento de las actas concluyó este 12 de junio tras una labor ininterrumpida iniciada el mismo día de los comicios. Las actas procesadas son aquellas que ingresaron a alguno de los 126 centros de cómputo habilitados por la ONPE y fueron registradas en el Sistema de Cómputo Electoral para su clasificación y revisión.

No obstante, el procesamiento total no implica que todas las actas hayan sido contabilizadas. De acuerdo con la última actualización publicada por la ONPE, a las 7:15 p.m. del 12 de junio se había contabilizado el 98.323% de las actas, equivalente a 91,210 registros, mientras que 1,556 actas (1.677%) habían sido remitidas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su evaluación. El sistema ya no reportaba actas pendientes.

Con ese nivel de avance, los resultados oficiales muestran una contienda extremadamente ajustada. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, alcanza el 50.012% de los votos válidos, con 9 millones 43,383 votos contabilizados. Por su parte, Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, registra el 49.988% de los votos válidos, equivalentes a 9 millones 39,075 sufragios.

La diferencia entre ambos candidatos es de apenas 4,308 votos , una de las más estrechas registradas en una elección presidencial peruana reciente.

La ONPE informó que ya procesó el 100% de las 92,766 actas electorales correspondientes a la segunda vuelta presidencial de 2026. Foto: ONPE.

La ONPE explicó que para completar la contabilización del 100% de las actas será necesario esperar las resoluciones de los Jurados Electorales Especiales respecto de las actas observadas. Estas son derivadas al JEE cuando presentan incidencias, inconsistencias o solicitudes de nulidad que requieren una evaluación conforme a la normativa electoral vigente.

Del total de actas procesadas, el organismo había informado previamente que más del 98% ya había superado los controles de calidad y se encontraba incorporado al cómputo oficial.

El organismo precisó además que el procesamiento incluyó tanto las actas del territorio nacional, gestionadas por 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), como las provenientes del extranjero, a cargo de la ODPE de Peruanos en el Exterior.

La ONPE señaló que algunas actas provenientes de zonas alejadas de las ODPE de Alto Amazonas, Atalaya, Coronel Portillo, Huanta, La Convención, Maynas y Requena registraron retrasos en su traslado debido a factores climáticos y dificultades de acceso, por lo que en algunos casos debieron ser transportadas por vía aérea o fluvial.

Asimismo, destacó que durante todo el proceso se mantuvieron espacios de observación para personeros y representantes de las organizaciones políticas en los centros de cómputo, con el objetivo de garantizar la transparencia del escrutinio.