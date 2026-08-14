Las probabilidades de que El Niño global tenga mayores consecuencias sobre las economías aumentan. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó que se elevó al 95% la probabilidad de que el fenómeno tenga una magnitud muy fuerte para el último trimestre del año. Así, se espera que impacte durante el otoño e invierno del hemisferio norte entre 2026 y 2027, es decir, sobre la primavera y verano en el hemisferio sur (donde se ubica el Perú).

Aunque, Adrián Armas, gerente central de estudios económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), no adelantó si se ajustará la proyección de crecimiento de la economía peruana -que contemplaba hasta junio solo el golpe de El Niño costero fuerte y no el nuevo escenario global-, sí refirió que están monitoreando la evolución de la anomalía climática y tomarán una decisión en septiembre.

“El escenario base del reporte [de inflación] de junio es de un fenómeno de El Niño [Costero] fuerte. Sin embargo, las probabilidades de que sea extraordinario han aumentado de manera importante [con El Niño global]. Los efectos de un evento extraordinario sobre la actividad económica no se verían ahora [...] se sentirían en los siguientes trimestres [...]. El BCRP continúa monitoreando la evolución del fenómeno y, en septiembre, se van a presentar nuevas proyecciones con la información que se tenga en ese momento”, dijo en la presentación del Programa Monetario.

Vale recordar que El Niño Costero ocurre cuando los vientos alisios del sur se debilitan localmente, permitiendo que una masa de agua cálida se empoce únicamente en la costa peruano-ecuatoriana. Se desarrolla muy rápido y genera fuertes lluvias, desbordes de ríos y huaicos en zonas que usualmente son áridas.

Por el contrario, El Niño global es un evento de gran escala dentro del ciclo acoplado de la atmósfera y el océano Pacífico Central. Sus efectos se sienten en todo el mundo (provoca sequías en Australia e Indonesia, lluvias masivas en Norteamérica, etcétera). En el Perú, su principal huella no es solo el calor costero, sino el severo estrés hídrico y sequía en el altiplano y la sierra sur.

En el Perú, su principal huella no es solo el calor costero, sino el severo estrés hídrico y sequía en el altiplano y la sierra sur. Fuente: Reuters

Otros riesgos sobre la economía

La anomalía climática no es lo único que preocupa al BCRP. Armas reconoció otros riesgos “importados” que pueden afectar a nuestro país.

Recordó, tal como informó Gestión, que actualmente las economías importadoras de alimentos -como el Perú- se enfrentan al alza de precios internacionales de granos: “El conflicto entre Rusia y Ucrania ha afectado recientemente las exportaciones de trigo y maíz desde Rusia por el Mar Negro. También ha habido afectación a la producción rusa de refinería de petróleo”.

“El tema central está en el estrecho de Ormuz, pero se muestra que hay otras situaciones geopolíticas que afectan a la economía mundial, no en la misma medida que lo del estrecho, pero sí afectan. También está el tema de un posible reescalamiento de la guerra comercial con el reciente aumento de aranceles”, explicó.

Combustibles: el subsidio del Gobierno

En medio del alza de los precios de combustibles, el Gobierno del Perú señaló que otorgará un subsidio focalizado temporal a los transportistas de carga y pasajeros, así como al transporte fluvial y mototaxistas.

Al respecto, Adrián Armas se refirió a la medida del Poder Ejecutivo.

“Un subsidio es un instrumento fiscal, lo usa el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Nosotros [el BCRP] tomamos esa información [para analizar su] implicancia sobre la economía [...] Entendemos que es una medida de política fiscal orientada a un sector específico, de transportistas, afectados por la fuerte alza de los precios internacionales del combustible”, resumió.

Armas recordó que ya desde el BCRP habían publicado una comparación internacional de cómo la política fiscal había respondido ante choques similares y también cuál había sido la propia historia de acción del Gobierno frente a eventos de alza de combustibles.