La última operación elevó la apuesta de Alicorp en Colombia: la compañía desembolsó más de US$158 millones para quedarse con ocho marcas de cuidado del hogar, una planta con capacidad para 134,000 toneladas y cerca de 200 colaboradores. El negocio adquirido se mueve en un mercado colombiano valorizado en unos US$1,662 millones al año y le da a la empresa una plataforma desde la cual seguir creciendo. Y aunque ahora la prioridad es integrar esta operación, Alicorp señaló que después evaluará nuevas oportunidades en otras categorías.

A la par de esta expansión, Alicorp también viene moviendo su portafolio en Perú. La compañía presentó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) las denominaciones “SALAS” y “SALAZ”, ambas destinadas a productos de la clase 30.

Las solicitudes fueron presentadas para “SALAS” y para “SALAZ”. Alicorp figura como solicitante en los dos expedientes y busca proteger las denominaciones como marcas de producto.

Ambas solicitudes coinciden en la clase y contemplan prácticamente el mismo universo de alimentos: café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados; azúcar, miel y melaza; levadura, polvos de hornear, sal, especias, vinagre, salsas y otros condimentos, entre otros. La solicitud de “SALAS” añade expresamente las galletas saladas [crackers].

¿Qué busca Alicorp con “SALAS” y “SALAZ”?

Alicorp no parte de cero cuando se trata de alimentos. La empresa del Grupo Romero tiene sus orígenes en 1956, cuando inició operaciones en el Callao como Industrias Anderson, Clayton & Co., dedicada a la producción de aceites y grasas comestibles. Tras sucesivas fusiones y adquisiciones, adoptó su actual denominación en 1997 y extendió progresivamente su presencia hacia nuevas categorías del consumo masivo.

Hoy, ese recorrido se refleja en un portafolio que reúne marcas como Primor, Alacena, Don Vittorio, Blanca Flor, Negrita, Glacitas y Casino, además de productos vinculados a categorías como detergentes, jabones, harinas y otros alimentos. La compañía también llevó su operación fuera del país y actualmente tiene presencia en ocho mercados de Latinoamérica.

Ahora, un nuevo registro ante Indecopi vuelve a poner el foco en esta parte del negocio. Las denominaciones “SALAS” y “SALAZ” fueron solicitadas para una amplia relación de productos de la clase 30, que comprende desde café, arroz, pastas y harinas hasta productos de panadería, confitería, chocolate, salsas y condimentos. “SALAS” incorpora, además, las galletas saladas o crackers.

Alicorp podría estar trabajando en una extensión, actualización o desarrollo de alguna marca de su portafolio. Sin embargo, la información publicada por Indecopi no precisa el uso que la compañía daría a estas denominaciones, por lo que el registro no confirma por sí solo el lanzamiento de nuevos productos al mercado.

Corporación TDN vuelve a registrar “Todinnito”: ¿qué cambia en la marca?

Corporación TDN es la empresa peruana detrás de Todinno y de otras marcas de panificación como Pasqualino, Puro Amor y Celebraciones de Todinno. La compañía también maneja una línea de pasas desde 2007, negocio que ha registrado un crecimiento sostenido. En 2019, el grupo chileno Carozzi adquirió el 100% de sus acciones a través de su filial Molitalia en Perú, en una operación valorizada en más de US$35.5 millones.

La historia de Todinnito, sin embargo, viene de mucho antes de esa operación. La cronología oficial de Todinno registra que en 1989 el personaje del abuelo y su familia aparecieron en la comunicación de la marca llevando los productos Todinno y Todinnito para celebrar la Navidad. Desde entonces, la denominación quedó vinculada al universo de la marca y a sus campañas navideñas.

Ahora, Corporación TDN vuelve a poner a Todinnito en el radar con un nuevo registro ante Indecopi. La compañía presentó la solicitud para proteger la denominación “TODINNITO” junto con su logotipo y colores, en la clase 30, que comprende productos como café, té, cacao, arroz, pastas, harinas, pan, productos de pastelería y confitería, chocolate, helados, azúcar, miel, especias, salsas y otros condimentos.

El expediente no precisa qué aplicación comercial tendrá este cambio: si llegará a los empaques, acompañará una nueva presentación del producto o formará parte de un relanzamiento. Al tratarse de una denominación que ya cuenta con antecedentes dentro de la historia de Todinno, el movimiento apunta más a una actualización o refresh de la marca que al lanzamiento de un nombre completamente nuevo.

¿Molitalia prepara una nueva versión de “Ambrosoli”?

Ambrosoli tiene sus raíces en la miel y más de un siglo de historia. La marca nació a comienzos del siglo XX en Ronago, al norte de Italia, cuando Giovanni Ambrosoli comenzó a comercializar la miel que su familia producía para consumo propio. En 1924, el negocio registró oficialmente el nombre G.B. Ambrosoli SPA y, durante la década de 1930, dio el salto a la confitería con sus primeros caramelos elaborados a base de miel.

El salto a Sudamérica se produjo en la década de 1940. Desde 1943, en medio de la escasez de materias primas provocada por la Segunda Guerra Mundial, Ambrosoli comenzó a desarrollar su negocio en Chile, donde amplió su oferta hacia caramelos, chocolates y otros productos de confitería. En 2000, la compañía pasó a formar parte de Carozzi, grupo al que también pertenece Molitalia.

La historia de la marca ahora suma un nuevo capítulo en Perú. Molitalia S.A. presentó la solicitud para registrar “Ambrosoli Amberries”. El pedido corresponde a una marca de producto de clase 30 e incluye un amplio listado de alimentos, entre ellos productos de confitería, chocolate, helados, productos de panadería, azúcar, miel y otros alimentos.

Ahora bien, su particularidad es que Amberries forma parte del portafolio oficial de Ambrosoli en Chile, donde también existen variantes como Amberries Frambuesa Azul y Masticrunch Amberries.

El movimiento de Molitalia, por tanto, podría apuntar a llevar, ampliar o actualizar la presencia de esta línea en el mercado peruano, donde los productos Amberries no forman parte del catálogo masivo regular de la compañía y pueden encontrarse principalmente mediante importadores o vendedores independientes. El expediente, sin embargo, no precisa si se trata de un ingreso comercial, una extensión de la línea o una actualización de la protección de la marca en Perú.

Amazon Andes Export amplía la protección de “Amaru Inca Roots”

Amazon Andes Export S.A.C. viene desarrollando su negocio alrededor de ingredientes naturales y funcionales provenientes de la biodiversidad peruana. Desde 2011, la compañía produce y exporta superalimentos, hierbas medicinales y resinas de origen andino-amazónico, con clientes en más de 40 países. Su propuesta incluye materias primas a granel, productos terminados, marcas privadas y soluciones de fabricación para terceros.

Ahora, la empresa busca llevar esa identidad a una marca con un alcance mucho más amplio. Amazon Andes Export presentó el 6 de agosto de 2026 cuatro solicitudes ante Indecopi para registrar “Amaru Inca Roots” y su logotipo, publicadas el 12 de agosto bajo los expedientes 46388-2026/DSD, 46389-2026/DSD, 46390-2026/DSD y 46391-2026/DSD. Los cuatro pedidos corresponden a marcas de producto y mantienen la misma denominación y diseño.

La diferencia entre los expedientes está en las categorías que buscan cubrir. Una solicitud corresponde a la clase 29, que comprende carnes, pescados, frutas y verduras procesadas, huevos, lácteos, aceites y grasas comestibles. Otra se ubica en la clase 30, con productos como café, cacao, arroz, harinas, pan, pastelería, confitería, helados, miel, especias y salsas. La tercera corresponde a la clase 32, que incluye cervezas, aguas minerales, bebidas sin alcohol y bebidas a base de frutas y zumos. La cuarta se presenta en la clase 33, destinada a bebidas alcohólicas, excepto cervezas.

El registro para bebidas también tiene un matiz. “Amaru Inca Roots” busca protección para cervezas dentro de la clase 32 y, de manera separada, para otras bebidas alcohólicas en la clase 33. Esto coincide con el universo de Inka Roots, una propuesta de cerveza artesanal prémium que utiliza ingredientes nativos como maca, maíz morado, camu camu, copoazú y otros superalimentos peruanos para desarrollar estilos orientados a la gastronomía.

La identidad visual presentada ante Indecopi también apunta en esa dirección. El logotipo incorpora la figura del Amaru, la serpiente alada de la cosmovisión andina que la marca utiliza como símbolo de origen y conexión con la biodiversidad peruana.

Más que un registro aislado, los cuatro expedientes muestran el alcance que Amazon Andes Export busca darle a “Amaru Inca Roots”. La denominación podría abarcar desde alimentos y productos vinculados con ingredientes naturales hasta bebidas sin alcohol, cervezas y otras bebidas alcohólicas. El trámite, por sí solo, no confirma que la empresa vaya a lanzar productos en todas esas categorías, pero sí revela una estrategia de protección marcaria mucho más amplia alrededor de esta identidad.