Alicorp presenta nuevas marcas mientras amplía su presencia en categorías de consumo masivo. (Foto: composición/Alicorp)
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Dax Canchari Reyes
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Alicorp, empresa del Grupo Romero, sigue ampliando su presencia en distintas categorías de consumo masivo. Tan solo en marzo concretó su ingreso al negocio de snacks con la compra del 60% de Inka Crops y Procesadora Tropical y, más recientemente, tomó el control del negocio de cuidado del hogar de Unilever en Colombia. Pero, ¿qué viene para Alicorp en el mercado peruano?

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