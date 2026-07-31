Según pudo conocer Gestión, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) publicó solicitudes de registro de marcas presentadas por empresas de distintos países, entre ellos China, Colombia y Latinoamérica, cuyos movimientos anticiparían estrategias de ingreso, diversificación o fortalecimiento de su presencia en el mercado peruano.

Uno de los movimientos más llamativos fue protagonizado por Meals de Colombia S.A.S., empresa del Grupo Nutresa, que solicitó ante el Indecopi el registro de la denominación y logotipo de “Chikos” en la clase 30, correspondiente a productos como helados. La solicitud, que corresponde a una marca de producto, sugiere una posible introducción de nuevas propuestas dentro del segmento de postres congelados en el mercado peruano.

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Meals de Colombia apuesta por el mercado peruano

Meals de Colombia S.A.S. forma parte del Grupo Nutresa desde 2006 y es una de las principales compañías del negocio de helados en Colombia. Sus orígenes se remontan a 1955, con los primeros restaurantes de Crem Helado, mientras que en 1964 nació Tropicrem, empresa que impulsó la masificación de sus helados. A lo largo de las décadas, la compañía consolidó un portafolio integrado por marcas como Crem Helado, Polet, Aloha, Choco Listo, Bocatto, Country Hill y Yoplait, entre otras.

En la actualidad, Meals concentra su estrategia en el negocio de helados. Tras incorporarse al Grupo Nutresa, fortaleció su expansión internacional con operaciones en mercados como Panamá, República Dominicana, Centroamérica y, más recientemente, Corea, además de reorganizar su estructura comercial con la creación de Meals Comercializadora S.A.S. en 2025 para reforzar la distribución de sus productos. En paralelo, la empresa ha consolidado una participación cercana al 80% del mercado colombiano de helados de impulso y mantiene una estrategia de crecimiento enfocada en esta categoría.

En ese contexto, la solicitud presentada ante el Indecopi para registrar la marca de producto “Chikos” en la clase 30 se suma a los movimientos de la compañía para fortalecer su presencia en nuevos mercados, entre ellos el peruano, dentro del segmento de helados. Pero, ¿qué otras empresas están apostando por nuevas categorías en el mercado local?

Gloria mira más allá de los lácteos

Otra solicitud corresponde a Leche Gloria S.A., núcleo del actual Grupo Gloria, que solicitó ante el Indecopi el registro de la marca “GLORIA” en múltiples clases, entre ellas las 07, 10, 13, 15, 17, 19 y 20. Las categorías comprenden maquinaria y herramientas mecánicas, dispositivos médicos y artículos ortopédicos, instrumentos musicales, materiales industriales, insumos para construcción y mobiliario.

Leche Gloria S.A. es el núcleo del actual Grupo Gloria y una de las principales empresas de consumo masivo del país. Actualmente, su portafolio incluye leche evaporada, leche UHT, yogures, quesos, mantequilla y bebidas, además de contar con plantas industriales en Arequipa, Huachipa y Cajamarca.

La solicitud se presenta en un contexto de diversificación del portafolio de la compañía. En una entrevista previa con Gestión, Gloria adelantó que evaluaba su ingreso a categorías emergentes como las bebidas vegetales y reforzó su estrategia de innovación con el desarrollo de nuevas líneas orientadas al consumo de proteínas. En ese contexto, el registro marcario se suma a la estrategia de expansión de la empresa hacia nuevas categorías, más allá de su negocio lácteo tradicional.

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¿Yango ingresa con nueva marca en el mercado peruano?

Asimismo, Y.E. Hub Armenia LLC, compañía de Armenia, que inició el registro de la marca “YANGO” ante el Indecopi como una solicitud multiclase de producto y/o servicio. La solicitud abarca, entre otras, las clases 07 y 37, que comprenden máquinas expendedoras automáticas, generadores de energía, equipos eléctricos, robots industriales y domésticos, así como servicios de carga y recarga de baterías, mantenimiento y reparación de vehículos, instalación de hardware y servicios técnicos asociados a energía, movilidad y tecnología.

Yango es una empresa tecnológica internacional de servicios de movilidad y entregas, creada en 2018 como una marca del equipo de Yandex Taxi, originaria de Rusia. Forma parte del grupo tecnológico Yandex y es administrada por Ridetech International BV, subsidiaria registrada en los Países Bajos. Desde sus inicios, la compañía ha enfocado su estrategia en el uso de algoritmos para optimizar la logística de transporte, con una presencia destacada en mercados emergentes, especialmente en África.

Actualmente, Yango opera en más de 30 países de Europa, África, Oriente Medio, el sur de Asia y América Latina, como un ecosistema digital que integra transporte, entregas y otros servicios tecnológicos. Con sedes de gestión como Dubái, la empresa ha venido consolidando su expansión internacional y, desde su llegada al Perú en 2023, ha reforzado su presencia en Lima, Arequipa y Trujillo, con miras a ampliar su portafolio y cobertura en el mercado local.

POP MART amplía la protección de su marca

Otro de los registros corresponde a POP MART (Singapore) Holding Pte. Ltd., empresa de Singapur, que solicitó ante el Indecopi el registro de la marca mixta “PEACH RIOT” mediante una solicitud multiclase de producto y/o servicio. El expediente comprende, entre otras, las clases 03, 04, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 y 35, que abarcan productos de cuidado personal, artículos para el hogar, dispositivos electrónicos, joyería, papelería, accesorios, prendas de vestir, juguetes y servicios de comercialización, entre otros.

POP MART (Singapore) Holding Pte. Ltd. es la filial regional para Asia-Pacífico de Pop Mart International Group, compañía china fundada en 2010 y especializada en juguetes coleccionables de diseño y figuras comercializadas bajo el formato de “blind boxes” (cajas sorpresa). La empresa se ha posicionado como uno de los principales actores de este segmento a nivel global, con personajes como Labubu, Molly, Skullpanda, Hirono y Dimoo, además de utilizar su sede en Singapur como centro estratégico para impulsar su expansión internacional.

Actualmente, POP MART ha consolidado una red de operaciones con presencia en más de una veintena de países y regiones. Su producción se concentra principalmente en China, mientras que su cadena de suministro se ha expandido con nuevas plantas en México, Camboya e Indonesia para respaldar su crecimiento internacional.