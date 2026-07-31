Meals de Colombia es una de las principales compañías del negocio de helados en Colombia. (Foto: composición)
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Las empresas colombianas continúan ampliando su presencia en la región. Ahora es el turno de Meals de Colombia, empresa del Grupo Nutresa y uno de los principales actores del negocio de helados en ese país. La compañía se suma a otros jugadores nacionales e internacionales que vienen moviendo fichas en el Perú, en un contexto de mayor competencia y diversificación del consumo, con estrategias orientadas a nuevas categorías y al fortalecimiento de sus marcas.

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