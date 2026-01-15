San Mateo registra una participación de 11.9% en el mercado de agua embotellada, según Euromonitor International.(Fotocomposición: Diario Gestión)
San Mateo registra una participación de 11.9% en el mercado de agua embotellada, según Euromonitor International.(Fotocomposición: Diario Gestión)
Edgar Velito
Edgar Velito

Una de los “deals” más importantes del 2025 fue la adquisición por parte del Grupo Gloria de la marca de agua embotellada San Mateo a Backus, tras un proceso iniciado a mediados del año pasado y que culminó con éxito en noviembre. En entrevista con Diario Gestión, la empresa detalla los planes destinados a fortalecer y potenciar esta marca, que compite por participación de mercado con San Luis y Cielo.

