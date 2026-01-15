Según proyecciones previas de Euromonitor, el mercado de agua embotellada en Perú habría alcanzado los S/ 1,640 millones en 2025. En ese contexto, Gloria reforzó su presencia en la categoría con la adquisición de la marca San Mateo, que posee una participación de mercado de 11.9%, lo que la ubica como el tercer actor más relevante del sector.

“Apostamos por San Mateo para complementar nuestra presencia en el segmento de agua embotellada, donde ya contamos con Pura Vida, una bebida más funcional y económica pero de menor participación. Tener ambas marcas nos permite capturar crecimiento en distintos segmentos (...) San Mateo nos permite crecer en categorías donde no teníamos presencia relevante y equilibrar el volumen de nuestro portafolio, hoy concentrado en lácteos”, señaló a Gestión Daniella Rentería, Gerente de Marketing de Gloria.

La operación comprendió la transferencia integral del negocio, incluyendo la producción, embotellado, comercialización y gestión de la marca. Como parte de este proceso, San Mateo adoptará de forma progresiva el etiquetado con el nombre de grupo.

“Este proceso será gradual y responderá tanto a los plazos regulatorios como a los ciclos de inventario propios de este tipo de operaciones. No obstante, estimamos que la migración del etiquetado se realice de manera eficiente y que, en el primer trimestre, la etiqueta ya esté completamente actualizada”, adelantó.

Daniella Rentería, Gerente de Marketing de Gloria.

Gloria define hoja de ruta para San Mateo, ¿Qué prepara?

Tras oficializarse la compra en noviembre, luego de recibir la aprobación de Indecopi, la empresa señaló que su prioridad es “mantener la esencia de la marca” y fortalecer su crecimiento a través de la innovación. En esa línea, los primeros cambios previstos para este año se centran en tres frentes: rediseño de packaging (envases), fortalecimiento del relato de origen de San Mateo y mejora de su visibilidad en el punto de venta.

“El canal horeca es especialmente relevante para nosotros. Aunque hoy la presencia en ese espacio es mínima, creemos que contamos con los atributos de producto y posicionamiento necesarios para fortalecer nuestra participación. Buscamos ampliar la presencia de la marca en este canal”, señaló la ejecutiva.

Actualmente, cerca del 70% del volumen de distribución de la marca se concentra en Lima, con presencia en ambos canales: moderno y tradicional. Con este punto de partida, Gloria busca ampliar su cobertura sin desdibujar el perfil que ha sostenido la marca desde 1930.

San Mateo: Gloria descarta bebidas saborizadas y refuerza perfil de origen

La innovación de Gloria no contempla incursionar en la categoría de bebidas saborizadas, con o sin gas. Según la empresa, y en concordancia con especialistas del sector, San Mateo mantiene un posicionamiento definido como agua de origen natural, lo que también descarta —al menos por ahora— la creación de una submarca bajo esta línea.

“El posicionamiento de San Mateo está fuertemente vinculado a su origen y pureza, y nuestro objetivo es seguir reforzando ese enfoque. Cualquier innovación debe ser coherente con esa esencia”, explicó la ejecutiva.

La compañía proyecta para la marca un crecimiento por encima del mercado, que actualmente se sitúa entre 8% y 10% “Aspiramos a crecer alrededor del 15%, con el objetivo de posicionarnos entre las marcas líderes de la categoría de agua embotellada y fortalecer la presencia de San Mateo en el segmento premium”, afirmó.

Aunque el foco principal está en el mercado local, Gloria evalúa la posibilidad de exportar San Mateo, considerando que el agua embotellada de origen de manantial es muy valorada a nivel mundial. “Por el momento, el foco está en el mercado peruano; sin embargo, estamos evaluando qué mercados regionales registran tasas de crecimiento en la categoría de aguas de origen. A partir de esa evaluación, analizaremos la posibilidad de exportar”, aseveró.