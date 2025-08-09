La oferta de productos bajo el paraguas de PRO será engrosada en los siguientes meses.
Vanessa Ochoa Fattorini
El consumo de productos ricos en proteínas no solo se enfoca en quienes pierden grandes cantidades de energía por una fuerte actividad física. Y así lo ve Gloria, por lo que la transnacional de consumo masivo se decidió a relanzar PRO, su marca de bebida láctea que fue introducida al mercado en 2019, pero que ahora busca captar no solo al público deportista sino también al consumidor del día a día que busca recuperar energía. Eduardo Ferro, gerente de la Unidad de Negocios Lácteos de Gloria cuenta estrategia que prepara la empresa con su marca y los nuevos planes en cuanto a innovación en su portafolio

