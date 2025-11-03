Con la operación aprobada por el Indecopi, Gloria incorpora la marca de agua San Mateo a su portafolio de productos. Foto: Facebook.
El anunció oficialmente que cerró la compra y, por consiguiente, tomó de control de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la empresa titular del negocio de agua mineral San Mateo, denominada ahora Manantial SM (antes NABs). La operación se realizó a través de .

Con esta adquisición, la marca San Mateo pasa a formar parte del portafolio de Grupo Gloria, marcando -informó la empresa- “una nueva etapa en el fortalecimiento de su cartera de productos y reafirmando su compromiso con el desarrollo del país”. Así, con más de 80 años de experiencia, la compañía asume la gestión de una marca con casi un siglo de historia.

En ese sentido, subrayó que su prioridad será “mantener su esencia y fortalecer su crecimiento a través de la innovación, la sostenibilidad y la excelencia operativa“.

Euromonitor y Arellano coinciden en que Cielo lidera la categoría de agua embotellada, seguido de San Luis (Arca Continental Lindley), San Mateo (Backus) y San Carlos (CBC). Otro de los jugadores que ha ganado terreno en el último tiempo es Loa (ISM). (Foto: Pexels).

Backus: se cumplieron todos los pasos

En un hecho de importancia comunicado a la , informó que se cumplieron todos los pasos para concretar la venta de Manantial SM a Leche Gloria.

La empresa precisó que el 1 de agosto se suscribió el contrato de compraventa de acciones entre Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston y Backus Marcas y Patentes, en calidad de vendedores, y Leche Gloria, como compradora. En esa oportunidad, la operación quedó sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones habituales para este tipo de transacciones, entre ellas la autorización del Indecopi.

Posteriormente, el 16 de octubre, Backus comunicó que Leche Gloria había recibido dicha autorización en materia de control previo de operaciones de concentración empresarial, conforme a ley.

Finalmente, hoy la compañía confirmó que se verificó el cumplimiento de las condiciones restantes, con lo cual se concretó el cierre de la operación. De esta manera, Leche Gloria asumió la operación del negocio de producción, embotellamiento y comercialización del agua mineral San Mateo.

