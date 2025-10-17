San Mateo pasará a manos del Grupo Gloria. Foto: Facebook
San Mateo pasará a manos del Grupo Gloria.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En la víspera, el , actualmente en manos de Backus. En este contexto, la cervecera avanza con el proceso de reorganización interna de la compañía que gestiona la marca de agua embotellada. ¿Qué pasó?

A través de un hecho de importancia, informó a la que ha entrado en vigencia su proceso de reorganización empresarial, aprobado por su junta general de accionistas.

Este procedimiento, conocido como reorganización simple múltiple, implicó que Backus y su subsidiaria Backus Marcas y Patentes separaran parte de sus activos y pasivos, incluyendo permisos, licencias y contratos vinculados a la producción y distribución del agua mineral San Mateo.

En detalle, todos estos activos y operaciones fueron transferidos a la empresa NABs, que asumirá la gestión de la marca. Como se sabe , aunque la transferencia efectiva de las acciones aún está pendiente la que será “oportunamente informado al mercado, acotó Backus.

Euromonitor y Arellano coinciden en que Cielo (AJE) lidera la categoría de agua embotellada, seguido de San Luis (Arca Continental Lindley), San Mateo (Backus) y San Carlos (CBC). (Foto: Pexels)
Euromonitor y Arellano coinciden en que Cielo (AJE) lidera la categoría de agua embotellada, seguido de San Luis (Arca Continental Lindley), San Mateo (Backus) y San Carlos (CBC).

Mercado de agua embotellada en Perú

El interés del Grupo Gloria por ingresar al mercado de agua embotellada se concreta en un contexto de crecimiento en esta categoría. Según el estudio más reciente de , correspondiente al año 2022, las ventas en el canal off-trade (supermercados, tiendas de conveniencia y minoristas) registraron un crecimiento del 7%, alcanzando los 602.5 millones de litros.

Los .

Además, el mismo estudio proyectó que, al cierre de 2027, el consumo total se elevaría a 779 millones de litros, frente a los 602.5 millones registrados en 2022. En términos de facturación, el mercado pasaría de S/ 1,346 millones a S/ 1,839 millones, consolidando así una preferencia creciente por este tipo de productos.

