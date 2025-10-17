En la víspera, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) aprobó la compra, por parte del Grupo Gloria, de la empresa responsable de la producción, embotellado y comercialización del agua mineral San Mateo, actualmente en manos de Backus. En este contexto, la cervecera avanza con el proceso de reorganización interna de la compañía que gestiona la marca de agua embotellada. ¿Qué pasó?

A través de un hecho de importancia, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que ha entrado en vigencia su proceso de reorganización empresarial, aprobado por su junta general de accionistas.

Este procedimiento, conocido como reorganización simple múltiple, implicó que Backus y su subsidiaria Backus Marcas y Patentes separaran parte de sus activos y pasivos, incluyendo permisos, licencias y contratos vinculados a la producción y distribución del agua mineral San Mateo.

En detalle, todos estos activos y operaciones fueron transferidos a la empresa NABs, que asumirá la gestión de la marca. Como se sabe Leche Gloria adquirió NABs, contando ya con la autorización del regulador, aunque la transferencia efectiva de las acciones aún está pendiente la que será “ oportunamente informado al mercado ” , acotó Backus.

Euromonitor y Arellano coinciden en que Cielo (AJE) lidera la categoría de agua embotellada, seguido de San Luis (Arca Continental Lindley), San Mateo (Backus) y San Carlos (CBC). (Foto: Pexels)

Mercado de agua embotellada en Perú

El interés del Grupo Gloria por ingresar al mercado de agua embotellada se concreta en un contexto de crecimiento en esta categoría. Según el estudio más reciente de Euromonitor, correspondiente al año 2022, las ventas en el canal off-trade (supermercados, tiendas de conveniencia y minoristas) registraron un crecimiento del 7%, alcanzando los 602.5 millones de litros.

Los líderes del mercado en ese periodo fueron AJE e ISM, con su marca Cielo, que concentró el 37.3% del volumen total.