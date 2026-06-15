Estados Unidos afirmó este lunes que mantendrá su despliegue militar en Oriente Medio tras la firma del acuerdo con Irán, mientras continúan las conversaciones técnicas para su implementación.

“Hemos desplegado un gran número de fuerzas en la región para preparar la operación que comenzó en febrero. Esperamos poder reducirlas. Todavía no lo hemos hecho. Queremos ver, una vez más, que los iraníes cumplan con lo que prometieron”, declaró un alto cargo de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en una llamada con periodistas.

El memorando de entendimiento contempla “la reducción de fuerzas militares en la región” una vez se haya alcanzado un acuerdo de paz definitivo, detalló.

Desde el comienzo de la guerra, el pasado 28 de febrero, Estados Unidos mantiene en la región un fuerte despliegue militar, incluidos dos portaaviones y más de una docena de destructores.

El texto firmado virtualmente se conocerá en cuestión de horas

También se confirmó que el texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz se dará a conocer dentro de las próximas 24 o 48 horas.

Según la misma fuente, a finales de esta misma semana comenzarán las negociaciones técnicas para implementar el memorando de entendimiento, que se firmará de forma oficial el viernes en Suiza.

“Los sectores más duros de ambos lados —en Irán, donde se registran protestas, y en Estados Unidos, donde algunos sostienen que nunca es posible un acuerdo con Teherán— están haciendo mucho ruido, pero aún no se han divulgado todos los detalles”, señaló el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

Mujeres pasan junto a un mural con la bandera nacional de Irán en una calle de Teherán el 15 de junio del 2026, tras el acuerdo de paz con Estados Unidos. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).

“Esos detalles se harán públicos en las próximas 24 a 48 horas. Después entraremos en las discusiones técnicas reales más adelante esta semana”, añadió.

Previamente, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que Estados Unidos e Irán firmaron «ayer» domingo «virtualmente» el acuerdo de paz.

«Ya firmamos el acuerdo digitalmente ayer y no se ha liberado ningún fondo, y eso no va a cambiar», declaró Vance a la televisión ABC al ser preguntado por si Teherán recibirá algún activo con la rúbrica del acuerdo.

En otra intervención con la cadena estadounidense CNBC, Vance afirmó que Washington está hablando directamente con «el régimen iraní» y dijo que confía en que el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, participen en la mesa de negociaciones.

¿En qué consiste el acuerdo entre EE.UU. e Irán?

El acuerdo preliminar alcanzado prorroga el alto fuego vigente desde el 8 de abril por 60 días más y sienta un marco negociador para futuras negociaciones sobre el acuerdo nuclear.

Los compromisos garantizan también la apertura del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde que Estados Unidos e Israel lanzaran su ofensiva el pasado 28 de febrero, y un progresivo levantamiento de sanciones a Teherán.

El vicepresidente estadounidense defendió que el nuevo texto sigue «una dirección totalmente nueva» para Estados Unidos y que sus socios de la región «ven con buenos ojos este acuerdo porque creen que generará una dinámica totalmente nueva en Oriente Medio».