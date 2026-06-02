Las cadenas de suministro humanitario mundiales interrumpidas por la guerra en Oriente Medio no podrán recuperarse antes de 2027, incluso si la guerra en la región se detuviera de inmediato, advirtió el martes Naciones Unidas.

Casi 100 días después de los ataques conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero, que desencadenaron el conflicto, las consecuencias se extienden mucho más allá de la región de Oriente Medio, señaló Jean-Cedric Meeus, jefe de transporte y logística global del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

“La interrupción de la cadena de suministro humanitaria mundial está afectando a niños en todo el planeta, con una congestión persistente en las rutas de la cadena de suministro global y costos más elevados”, dijo en una rueda de prensa en Ginebra.

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Semanas de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, amenazas y ataques aéreos no han logrado poner fin a la guerra ni reabrir el estrecho de Ormuz, la estratégica vía marítima para el transporte de petróleo y gas del Golfo.

“Lo que comienza como una interrupción en las rutas hacia Oriente Medio, el estrecho de Ormuz, se convierte directamente en una crisis humanitaria”, afirmó Meeus, hablando desde Mogadiscio, en Somalia.

Para la UNICEF, los retrasos persistentes y los altos costos operativos, cuando se dan en el contexto de una crisis mundial de financiación, ya están provocando decisiones imposibles.

El 28 de mayo de 2026, varias personas observan los daños en el lugar de un ataque israelí en Tiro, al sur del Líbano. (Foto de KAWNAT HAJU / AFP).

“Detrás de esta cascada de alteraciones hay una ecuación simple pero brutal”, indicó, ya que cada dólar adicional gastado en transporte significa menos dinero destinado a ayuda para los niños.

El responsable de logística dijo que la capacidad de carga aérea se ha reducido en todo Oriente Medio, algunas aerolíneas han dejado de operar en ciertos destinos africanos y que la congestión portuaria se está extendiendo por África.

“Hay tantos efectos en cadena en la cadena de suministro humanitaria”, dijo Meeus.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que las conversaciones con Irán avanzaban a “un ritmo rápido”, incluso mientras Teherán amenazaba con mantener bloqueado el estrecho de Ormuz.

Pero “si llegamos a un acuerdo y se reabre el estrecho de Ormuz, la situación no mejorará antes de fin de año” para las cadenas de suministro de UNICEF, dijo Meeus.