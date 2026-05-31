Tres plataformas marinas del yacimiento gasístico iraní de Pars Sur, considerado el mayor campo de gas natural del mundo, retomaron operaciones luego de permanecer fuera de servicio por los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra instalaciones energéticas iraníes.

Irán acelera recuperación energética y reactiva plataformas en Pars Sur | Foto: Referencial

El director ejecutivo de la Compañía de Petróleo y Gas de Pars, Turaj Dehqani, informó que la recuperación de la capacidad de producción y procesamiento de gas avanza de manera favorable gracias a trabajos técnicos y a la reorganización de las instalaciones de procesamiento, según reportó la agencia estatal IRNA.

De acuerdo con el funcionario, los ataques registrados a inicios de abril afectaron parte de la capacidad terrestre de recepción y tratamiento del gas. Aunque varias plataformas marinas no sufrieron daños directos, tuvieron que suspender temporalmente sus operaciones debido a que las plantas en tierra no podían procesar el recurso extraído.

Ante ello, Irán implementó medidas operativas y aprovechó la capacidad disponible en otras refinerías de la región, lo que permitió reactivar progresivamente parte de la producción detenida.

Pars Sur, ubicado en el sur iraní y compartido con Catar —donde se conoce como North Field—, alberga las mayores reservas conocidas de gas natural del mundo y representa la principal fuente de abastecimiento energético de Irán, al suministrar más del 70% del consumo nacional de gas.

Elaborado con información de EFE