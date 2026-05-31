Tres plataformas de gas en Irán retoman producción luego de ataques de Israel y EE.UU.. (Foto de Behrouz MEHRI / AFP).
Tres plataformas de gas en Irán retoman producción luego de ataques de Israel y EE.UU.. (Foto de Behrouz MEHRI / AFP).
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Redacción Gestión
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Irán acelera recuperación energética y reactiva plataformas en Pars Sur | Foto: Referencial
Irán acelera recuperación energética y reactiva plataformas en Pars Sur | Foto: Referencial

El director ejecutivo de la Compañía de Petróleo y Gas de Pars, Turaj Dehqani, informó que la recuperación de la capacidad de producción y procesamiento de gas avanza de manera favorable gracias a trabajos técnicos y a la reorganización de las instalaciones de procesamiento, según reportó la agencia estatal IRNA.

De acuerdo con el funcionario, los ataques registrados a inicios de abril afectaron parte de la capacidad terrestre de recepción y tratamiento del gas. Aunque varias plataformas marinas no sufrieron daños directos, tuvieron que suspender temporalmente sus operaciones debido a que las plantas en tierra no podían procesar el recurso extraído.

Ante ello, Irán implementó medidas operativas y aprovechó la capacidad disponible en otras refinerías de la región, lo que permitió reactivar progresivamente parte de la producción detenida.

Pars Sur, ubicado en el sur iraní y compartido con Catar —donde se conoce como North Field—, alberga las mayores reservas conocidas de gas natural del mundo y representa la principal fuente de abastecimiento energético de Irán, al suministrar más del 70% del consumo nacional de gas.

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Elaborado con información de EFE

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