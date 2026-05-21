El Poder Ejecutivo extendió estado de emergencia en distritos y centros poblados de cuatro regiones. (Foto: Andina)
El Poder Ejecutivo extendió estado de emergencia en distritos y centros poblados de cuatro regiones. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Gobierno prorrogó por 60 días, a partir del 26 de mayo, el estado de emergencia declarado en 12 distritos y ocho centros poblados de las regiones Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco, con el fin de consolidar la intervención articulada del Gobierno en el Vraem.

Detalló que se trata de los distritos de Ayahuanco, Santillana, Silvia, Llochegua, Canayre, Pucacolpa y Putis, en Ayacucho.

Así como Roble, en Huancavelica; Pichari y Unión Ashaninka, en Cusco; Mazamari y Vizcatán del Ene, en Junín.

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De igual forma los centros poblados ayacuchanos de Ccano, Yanamonte y Carhuahuran; Ichucucho y Cochabamba Grande, de Huancavelica; Kiteni, de Cusco; y Puerto Ocopa y Quiteni, de Junín.

El Poder Ejecutivo extendió estado de emergencia en distritos y centros poblados de cuatro regiones. (Foto: Andina)
El Poder Ejecutivo extendió estado de emergencia en distritos y centros poblados de cuatro regiones. (Foto: Andina)

Eje energético del gas de Camisea

Asimismo, se prorroga la emergencia en la franja territorial “Eje energético del gas de Camisea”, que abarca ocho kilómetros a cada lado del sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural, desde el centro poblado Nuevo Mundo, en el distrito cusqueño de Megantoni, hasta el distrito ayacuchano de Anco.

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Similar medida se aplicará para la franja territorial “Corredor operacional fluvial-terrestre del Ene”.

Al culminar el estado de emergencia, el Comando Especial Vraem informará al titular del Ministerio de Defensa los resultados obtenidos durante su vigencia. El informe final será elevado a la Presidencia y al Congreso.

La implementación de las acciones previstas, en el marco de la emergencia, se financiará con cargo al presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados y a los recursos adicionales que autorice el Ministerio de Economía y Finanzas.

La prórroga fue establecida mediante el , publicado en el boletín de Normas Legales con la rúbrica del presidente José María Balcázar, del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, y de los ministros de Defensa, Economía y Finanzas, Interior y Justicia.

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