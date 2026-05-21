La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) indicó que desde el miércoles 20 de mayo a las 11:00 p.m., el ingreso norte-sur a la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes, ubicado a metros de la Plaza Grau, será cerrado por 21 días.
Este cierre temporal se debe a las obras de construcción de un túnel que conectará la Línea 2 del Metro de Lima y Callao con la Estación Central del Metropolitano.
El cierre ha provocado fuerte congestión vehicular en la zona, donde taxis, autos particulares y buses avanzan lentamente debido a que solo tres de los cinco carriles de la vía Paseo de la República, con dirección al sur, se encuentran habilitados.
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El tráfico en esta zona del centro de Lima se intensificó, además, producto de varias obras que se encuentran realizándose en avenidas aledañas o cercanas.
Mientras se encuentren realizándose los trabajos, los conductores que van de norte a sur podrán usar como ruta alterna otro acceso a la Vía Expresa ubicado unos 100 metros después de la Plaza Grau.
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La ATU precisó que el tránsito seguirá normal por los tres carriles de la avenida Paseo de la República en sentido norte-sur, ya que solo se cierra temporalmente el acceso a la Vía Expresa para ejecutar las obras con seguridad.
Además, se colocará señalización preventiva y se brindará orientación vehicular permanente en toda el área para facilitar la circulación en el tránsito.