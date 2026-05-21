Gran tráfico vehicular se registra en el primer día de cierre del ingreso a la Vía Expresa. Foto: Andina
Gran tráfico vehicular se registra en el primer día de cierre del ingreso a la Vía Expresa. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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, ubicado a metros de la Plaza Grau, será cerrado por 21 días.

Este cierre temporal se debe a

debido a que solo tres de los cinco carriles de la vía Paseo de la República, con dirección al sur, se encuentran habilitados.

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El tráfico en esta zona del centro de Lima se intensificó, además,

Mientras se encuentren realizándose los trabajos,

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La ATU precisó que el tránsito seguirá normal por los tres carriles de la avenida Paseo de la República en sentido norte-sur, ya que solo se cierra temporalmente el acceso a la Vía Expresa para ejecutar las obras con seguridad.

Además,

Tres de los cinco carriles de la vía Paseo de la República, con dirección al sur, se encuentran habilitados. Foto: Andina
Tres de los cinco carriles de la vía Paseo de la República, con dirección al sur, se encuentran habilitados. Foto: Andina

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