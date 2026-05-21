La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) indicó que desde el miércoles 20 de mayo a las 11:00 p.m., el ingreso norte-sur a la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes, ubicado a metros de la Plaza Grau, será cerrado por 21 días.

Este cierre temporal se debe a las obras de construcción de un túnel que conectará la Línea 2 del Metro de Lima y Callao con la Estación Central del Metropolitano.

El cierre ha provocado fuerte congestión vehicular en la zona, donde taxis, autos particulares y buses avanzan lentamente debido a que solo tres de los cinco carriles de la vía Paseo de la República, con dirección al sur, se encuentran habilitados.

El tráfico en esta zona del centro de Lima se intensificó, además, producto de varias obras que se encuentran realizándose en avenidas aledañas o cercanas.

Mientras se encuentren realizándose los trabajos, los conductores que van de norte a sur podrán usar como ruta alterna otro acceso a la Vía Expresa ubicado unos 100 metros después de la Plaza Grau.

La ATU precisó que el tránsito seguirá normal por los tres carriles de la avenida Paseo de la República en sentido norte-sur, ya que solo se cierra temporalmente el acceso a la Vía Expresa para ejecutar las obras con seguridad.

Además, se colocará señalización preventiva y se brindará orientación vehicular permanente en toda el área para facilitar la circulación en el tránsito.