En ese momento, la ministra habló sobre la renegociación de un proyecto en particular: la Nueva Carretera Central (NCC), que hoy está encargada a través de un Project Management Office (PMO) al Gobierno de Francia.

Pero este no es el único proyecto en el radar, pues el 25 de ese mes, el dominical Cuarto Poder continuó el tema, pero con foco en la Vía Expresa Santa Rosa (VESR), también en manos del PMO francés (PMO Vías).

La VESR está encargada al PMO Vías, Francia. (Foto: MTC)

En respuesta a esto último, el MEF envió un comunicado (N° 001-2026) al dominical: “[…] no existe ningún recorte ni modificación presupuestal en dichos proyectos”. Además, mencionó que lo que se está realizando es una “revisión técnica integral de la cartera G2G”.

Consultado por Gestión para este informe, el ministerio reiteró que están en plena revisión técnica integral: “Se han sostenido reuniones de trabajo con distintos sectores para evaluar sus carteras y priorizar aquellos proyectos que cuenten con respaldo presupuestal y que generen mayor impacto en el cierre de brechas y en la provisión de servicios [...]”.

Además, precisó: “La Centésima Undécima Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto 2026 habilita a las entidades a evaluar y, de ser el caso, negociar ajustes a los contratos suscritos bajo la modalidad G2G, siempre en observancia de los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestal”.

Nueva Carretera Central tendrá túnel que unirá Ate y Lurín en 10 minutos. (Foto: MTC)

Presupuestos ¿recortados?

Además de la sorpresa que causó en el sector transporte el anuncio del MEF para renegociar proyectos G2G, con foco en la VESR y la NCC, fuentes consultadas por este diario hicieron un análisis incluso que viene desde atrás.

A inicios de diciembre del año pasado, pudo constatar Gestión, el MEF publicó la Resolución Directoral (RD) N° 020-2025-EF/50.01. Con ello, se aprobó la Programación de Compromisos Anuales (PCA) correspondiente a la revisión excepcional de oficio efectuada durante el cuarto trimestre.

Las fuentes cercanas al sector transporte y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), consultadas por este diario, explicaron que con esa RD se fijaron “topes” de compromiso por pliego o nivel de gobierno, estableciendo un límite para el MTC durante el último tramo del año.

Unas semanas después, se le habría hecho conocer al PMO Vías que, en base a ese documento, la VESR tendría S/ 0 para el último trimestre . Fue por ello, consideran las voces consultadas, que se suprimió la certificación presupuestal del proyecto por S/ 134 millones, “lo que ocasionó la no firma del acuerdo [con el consorcio ganador] con el cual iniciaría la construcción”.

“Entendemos que el PMO Vías ya tenía el ganador y había enviado el contrato de la VESR a finales de noviembre del año pasado. Se contaba con certificación presupuestal hasta ese momento y ya se sabía que el consorcio [elegido] había enviado su [carta] fianza. Pero, a inicios de diciembre se publica el ajuste del PCA y se rebaja todo el presupuesto de la VESR a cero […]”, dice una de las fuentes consultadas.

En resumen, a la fecha, la VESR está a la espera de que se concrete la firma con Consorcio Chalaco.

El que sí se “salvó” del ajuste fue el Puente Santa Rosa, también en manos del PMO Vías, proyecto que fue firmado el 12 de diciembre del año pasado con el Consorcio Puente Chalaco de Sacyr y Aecon.

El que sí se “salvó” del recorte fue el Puente Santa Rosa. (Foto: Captura/Cuarto Poder)

Respecto a la NCC, inicialmente el pedido del PMO Vías habría sido S/ 1,200 millones para este año, recordaron las fuentes consultadas, pero el proyecto de Ley de Presupuesto tenía previsto solo S/ 318 millones. Finalmente, la Ley de Presupuesto aprobó S/ 190.7 millones para la carretera en 2026, como revisó Gestión en Transparencia Económica del MEF.

El tema es que se tenía el objetivo de suscribir el contrato del túnel de Pariachi, el mencionado por el propio primer ministro, Ernesto Álvarez, durante su primer discurso ante el Congreso de la República, que está sobre los US$ 590 millones y sobre el cual se debía desembolsar una suerte de anticipo. Se entendería, con los recursos asignados para este año, que dicho anticipo no estaría cubierto.

En resumen, la NCC está en espera de los recursos para seguir con todos los estudios y las liberaciones prediales que tiene a su cargo. Además, como es sabido, se está llevando a cabo el proceso de licitación -la procura- para el primer tramo funcional: túnel de Pariachi, que unirá Ate con Cieneguilla.

En resumen, la NCC está en espera de los recursos para seguir con todos los estudios y las liberaciones prediales que tiene a su cargo. (Foto: MTC)

El MEF dio sus descargos y remarcó que la medida del PCA no implicó una reducción del presupuesto institucional de los pliegos, sino un mecanismo de gestión financiera orientado a regular la asunción de nuevos compromisos, en línea con los principios de prudencia fiscal.

“Corresponde a cada entidad establecer sus prioridades y asegurar la continuidad de sus inversiones estratégicas, como es el caso de la VESR”, apuntó.

Opinión técnica: ¿se dio o no se dio?

En el comunicado del MEF también se argumentó -sobre la VESR y la NCC- que el MTC no solicitó la opinión de capacidad presupuestal a la Dirección General de Presupuesto Público para iniciar las procuras de diseño y construcción.

Esta última frase es la que llamó la atención de las fuentes consultadas. Según su análisis, sería inexacto afirmar que se requiere la opinión técnica de capacidad presupuestal del MEF. Esto porque no constituía un requisito exigible según la normativa aplicada a la fecha de la firma del G2G entre Perú y Francia, en el 2021.

En ese momento, mencionaron, se exigía un informe por parte de la Oficina de Presupuesto que acreditara disponibilidad del financiamiento necesario para contratar.

Sin embargo, el MEF insistió que para los proyectos ejecutados bajo la modalidad de contratos G2G, es necesario que, previo a la emisión de certificaciones y previsiones presupuestarias vinculadas a procesos de procura, el pliego cuente con la opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del MEF sobre la capacidad presupuestal correspondiente.

“Corresponde al MTC solicitar opinión favorable de Capacidad Presupuestal para las procuras relacionadas al diseño, construcción, entre otros, vinculadas a los proyectos NCC y VESR, sustentando las fuentes de financiamiento respectivas que respalden las obligaciones”, explicó.

Vía expresa Santa Rosa. Foto: Andina

¿Renegociar o resolver? He ahí el dilema

Ante la consulta sobre si una posible renegociación de la cartera G2G llevaría a ampliar los plazos con el PMO, por ejemplo, en el caso de la VESR y la NCC, el MEF respondió:

“ No se descarta que, como parte de este proceso técnico, los sectores puedan analizar eventuales ajustes contractuales, incluyendo la posible ampliación de plazos , siempre que ello contribuya a optimizar la gestión de los proyectos y garantizar resultados en beneficio de la ciudadanía”.

En tanto, sobre la eventual evaluación de un cambio de modalidad de ejecución, el ministerio señaló a este diario que requiere, en primer término, un análisis integral de la situación particular de cada proyecto, considerando su nivel de avance, oportunidades de optimización y la viabilidad presupuestal del sector correspondiente.

“En ese marco, mecanismos como las Asociaciones Público Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI) constituyen alternativas que forman parte del portafolio de herramientas del Estado para impulsar el desarrollo de infraestructura, por lo que no pueden ser descartadas [...]”, anotó.

Agregó: “Como sector, mantenemos una posición abierta a evaluar los distintos mecanismos que permitan asegurar la continuidad y adecuada ejecución de las inversiones estratégicas [...]”.

Es más, mencionó que cualquier evaluación sobre eventuales mecanismos contractuales, incluyendo la resolución, se realiza dentro de los términos establecidos en los contratos y sustentada en análisis técnicos y legales.

“Los contratos contemplan causales específicas de resolución que pueden ser aplicadas por las partes conforme a lo establecido en sus propias disposiciones contractuales y dentro del marco legal vigente. Asimismo, como en cualquier relación contractual de esta naturaleza, las partes cuentan con mecanismos de solución de controversias previstos en los contratos, los cuales forman parte de las garantías de seguridad jurídica en este tipo de proyectos”, dijo el MEF.

Las promesas del premier: En uno de sus primeros discursos ante el Congreso de la República, el primer ministro Ernesto Álvarez destacó el desarrollo de los proyectos de la VESR y el Puente Santa Rosa, y refirió que “las obras comenzarán entre mayo y junio de [este año]”. También se refirió a la ejecución de la NCC: “el inicio está previsto para mayo de 2026 con la construcción del túnel Pariachi”. Lamentablemente, con un cambio en la dinámica de estos proyectos, hay riesgo de que esos plazos anunciados por el premier no se cumplan.

Crecen temores ante resolución de contratos que gatillen arbitrajes

Paola Lazarte, exministra de Transportes y Comunicaciones, mostró sus dudas sobre la intención del MEF.

“Una renegociación no es una mala práctica, pero para ello, debe haber claridad sobre lo que se quiere lograr. En este caso, el MEF está tratando los contratos G2G como si fuera un contrato ordinario [...] Además, no puedes condicionar al privado diciendo que si no se renegocia se resuelve [el contrato]”, mencionó Lazarte.

Agregó: "El riesgo de que nos lleven a un arbitraje es enorme. Además, faltando menos de seis meses para una transición, el ministerio no está en condición de generar impactos en contratos de largo plazo".

Si bien la ministra Miralles, cuando conversó con Gestión a mediados de enero, indicó que no se dejarían pasivos para la siguiente gestión. No obstante, las voces consultadas consideran que el tiempo es corto y que estas decisiones quedarían en manos del siguiente Gobierno, del que dependerá seguir o poner en stand by las intenciones.

Karla Gaviño, profesora de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP), coincide: “Lo ideal es que, si eso es lo que se quiere, se hagan las renegociaciones contractuales en el marco de lo previsto [por los contratos], pero ir al escenario de resolverlos es complicado si no nos enmarcamos exactamente en las causales que el acuerdo contractual permite. Se podría generar un aumento de la carga que tiene el Estado peruano en arbitrajes internacionales”.

A su consideración, cree que el mensaje del MEF sobre resolver si no hay una salida conjunta como parte de la renegociación es más un mensaje político para tratar de buscar que se priorice la voluntad de renegociar con las partes. “Pero, lo que tenga en mente el MEF difícilmente se podrá concretar en los meses que quedan de gestión”, puso paños fríos.

Paola Lazarte, exministra de Transportes y Comunicaciones, mostró sus dudas sobre la intención del MEF. Foto: referencial

Presupuestos necesarios para el 2026: ¿alcanzará el dinero?

El MEF insistió en que los contratos de Gobierno a Gobierno y sus contratos derivados deben aplicarse en concordancia con la normativa de la Administración Financiera del Sector Público.

Ya el ministerio había mencionado que en la Ley de Presupuesto 2026, ambos proyectos, VESR y NCC, cuentan con S/ 297 millones. Entre 2027 y 2028 con S/ 212 millones adicionales, lo que representa aproximadamente el 5% del costo total estimado.

Gestión constató con fuentes allegadas a los proyectos que para el VESR realmente se requerirían cerca de S/ 660 millones para el 2026. Y, respecto a la NCC, la viabilidad técnica y de ejecución del proyecto para este año se requiere tener al menos S/ 990 millones, para avanzar con los estudios técnicos, adquisición predial para las obras del Túnel de Pariachi y poder suscribir el contrato de dicha obra.

Según la información del Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF, la VESR tiene un costo de inversión total actualizado de más de S/ 2,806.4 millones, de los cuales el Estado ya gastó S/ 395.5 millones. Es decir, ya se registra un avance financiero de 14.1%.

En el caso de la NCC, el costo de inversión total actualizado es de casi S/ 24,653 millones. Y, el devengado acumulado a enero de este año suma poco más de S/ 466.2 millones. Es decir, un avance financiero acumulado de 1.9%. En total, por ambos proyectos, el Perú ya gastó S/ 861.7 millones.