Otro de los proyectos en la mira del MEF es la Vía Expresa Santa Rosa. Foto: Andina
Otro de los proyectos en la mira del MEF es la Vía Expresa Santa Rosa. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Whitney Miñán
mailWhitney Miñán

El 14 de enero de este año una noticia reportada por Gestión remeció la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G): la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, dijo que se iniciaría la renegociación de proyectos G2G por falta de recursos. Es más, en la conversación señaló que en caso no se llegue a buen puerto, “siempre hay cláusulas de resolución de contratos”.

TE PUEDE INTERESAR

Perú “se hunde” y solo supera a Colombia en seguridad: 4 países bajo el radar
BofA monitorea 5 factores de riesgo en Perú ad portas de salida de Jerí
MEF renegociará acuerdos G2G por falta de recursos: Carretera Central y otros bajo la mira
Feriados y los otros temas que el MEF ha puesto en la mira: los proyectos de ley que prepara
Petroperú: desvinculación solo afectará a gerentes y administrativos, así es el plan de salida
Moody’s analiza al Perú: desde leyes que generan gasto hasta Petroperú, ¿qué le preocupa?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.