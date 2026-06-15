El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) promueve un proyecto que contempla la ampliación y optimización de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Andahuaylas.

Como se recuerda el aeropuerto volvió a recibir vuelos comerciales desde el 31 de marzo último y se busca que el terminal reciba aviones de mayor envergadura de hasta 180 pasajeros.

Así lo informó el MTC que precisó que este anuncio se efectuó durante la reunión de trabajo que sostuvo el viceministro de Transportes, Juan del Carmen Haro Muñoz, con el gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina, a fin informar sobre el avance situacional de esta importante infraestructura.

Añadió que se acordó impulsar el proceso de selección, para su pronta ejecución.

En la reunión, que contó además con la participación de la directora de la Dirección General de Aviación Comercial (DGAC), del MTC, Paola Marín Ugarte, se dio a conocer sobre los componentes técnicos y financieros del proyecto.

Obra demandará una inversión superior a los S/ 175 millones. Foto: MTC

El proyecto demanda una inversión superior a los 175 millones de soles.

Además, el MTC destacó que el proyecto contempla la ampliación y optimización de la pista de aterrizaje, lo que permitirá que el aeropuerto tenga la capacidad de recibir aviones de gran envergadura de hasta 180 pasajeros.

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Con este impulso, se dinamizará significativamente el turismo y el comercio regional, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo para la región de Apurímac, y el sur del país, subrayó el MTC.