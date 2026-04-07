Desde diciembre del año pasado se cobra la TUUA de transferencia internacional. (Fuente: Andina)
Desde diciembre del año pasado se cobra la TUUA de transferencia internacional. (Fuente: Andina)
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Whitney Miñán
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La Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, o simplemente TUUA de conexión, todavía sigue en el centro de la discusión. Por un lado, las aerolíneas han cuestionado que se haga este cobro en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) porque le restaría espacio para consolidarse como hub en la región; por otro lado, el concesionario del aeropuerto, Lima Airport Partners (LAP), ha insistido en que esta tarifa forma parte de su contrato y es usual -para sostener la operación- en otras partes del mundo.

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