El MTC indicó se espera firmar una adenda con el concesionario del aeropuerto, Lima Airport Partners (LAP), en mayo que permitiría que la TUUA doméstica no se cobre. Sin embargo, la TUUA transferencia internacional se mantiene y, de hecho, se cobra desde diciembre del año pasado (US$ 11.86, con IGV).

Esto aún sigue causando preocupación a las aerolíneas. En el reciente IATA World Cargo Symposium, que se realiza en Lima, Gestión pudo conversar con Willie Walsh, director general de la International Air Transport Association (IATA). Si bien cree que Perú tiene un fuerte potencial como hub, la tarifa de transferencia le resta cada vez más competitividad.

Willie Walsh, director general de la International Air Transport Association (IATA). Foto: Whitney Miñán, solo para Gestión.

En términos generales, ¿cree que Perú es hoy un hub de la región?

Creo que el potencial es fuerte, pero depende mucho de asegurar que la infraestructura funcione y que los precios sean competitivos. Cuando se presenta, por ejemplo, un impuesto de casi US$ 12 por pasajero para conectarse, eso tiene un gran impacto.

Las aerolíneas han sido muy críticas sobre la TUUA de transferencia. Sin embargo, ya se anunció para mayo una adenda para darle “solución” a la TUUA doméstica. ¿Cómo lo toma?

Si crees que deberías cambiar [la TUUA] para un pasajero nacional, ¿por qué no cambiarla para todos los pasajeros? Que la conectividad internacional de pasajeros en Lima todavía se enfrente a este riesgo es significativo, en particular si estás hablando [del pago] de una familia, por ejemplo. Se dice que el pago es una cantidad pequeña, pero, [ida y vuelta] son más de US$ 20 por cada miembro.

¿Ya se ve un impacto? Entiendo que todavía tomará algo de tiempo pues los boletos se compran con antelación.

Diría que cuando se presentan estas tarifas, los consumidores son inteligentes y si tienen la opción de evitar pagarla, lo harán […]. Creo que el impacto ya ha sido bastante notorio en Lima.

La gran pregunta es si [cobrar la TUUA] es económico o si están perdiendo valor a causa de que la gente decida no usar la infraestructura de Lima. Así que, a mí me gustaría que el aeropuerto mirara de nuevo [el tema] y analice lo que está pasando. Que vea cómo otros aeropuertos en la región se están beneficiando del transporte adicional que podría haber llegado a Lima.

Ya se ha mencionado que los pasajeros de transferencia son clave para darle viabilidad a las rutas...

Justamente, el tráfico de transferencias es muy importante porque soporta la viabilidad de las rutas de conectividad que no pueden sostenerse solo basadas en el número de pasajeros de origen y destino. Así que es muy importante poder sostener la demanda directa que existe en el mercado con un tráfico de transferencias.

Si se derrumba el tráfico de transferencias, también se puede derrumbar la conectividad directa. No digo que eso haya sucedido en Lima, pero hay un riesgo de que se pueda dar.

Pasajeros de transferencia. La información de IATA compartida con Gestión muestra que Lima es el último hub de la región en superar el millón de pasajeros en conexión, con la segunda menor tasa de crecimiento de los últimos 15 años.

Pasajeros de transferencia. Fuente: IATA, compartido con Gestión

Las aerolíneas argumentan que el cierre de rutas responde a la TUUA, pero LAP señala que en realidad es parte de sus estrategias comerciales y no está sujeta a la tarifa. ¿Qué piensa de eso?

No puede ser la única razón, pero creo que es un factor que contribuye a la decisión de cancelar. Cada aerolínea mira su rentabilidad en base a sus rutas.

Perú no ha podido mejorar sus aeropuertos regionales. ¿Qué importancia tiene esto?

El tráfico regional siempre es más desafiante. Para Perú, la conectividad en el país a través de los aeropuertos regionales es importante. La cuestión crítica es la infraestructura.

¿Es eficiente la infraestructura? ¿Cuáles son los precios que ayuden a las aerolíneas a tener conectividad en los aeropuertos regionales? Donde haya conectividad interna o doméstica, contribuye significativamente al éxito económico del país. Pero, solo funciona cuando hay buena infraestructura, es eficiente y el precio es suficientemente atractivo para ayudar a las aerolíneas a invertir.

¿Cuál aeropuerto en la región tiene más atractivo que Perú?

Si tienes una aerolínea como LATAM, que obviamente tiene una presencia en varios países, va a estar mirando la rentabilidad de todos los aeropuertos.

TUUA de transferencia internacional es de casi US$ 12.00. | Foto: Andina

¿Hay otras preocupaciones para las aerolíneas?

No hay nada que sea único en el Perú, para ser honesto. El tema actualmente es la TUUA. Cuando llegas como pasajero es como si estuvieras siendo perseguido: pasas del avión a migración y cada 50 metros hay alguien que te dice: “déjame tu dinero”.

[En mi camino a Perú] hicieron un anuncio en el vuelo [de Iberia] antes de que llegáramos la noche pasada. Luego, las personas [que daban aviso a cada paso] eran amigables, pero cada par de metros había otra gran señal.

El MTC estableció, a través de un decreto supremo, que las aerolíneas informen sobre el tema del TUUA...

Bueno, lo están haciendo. Como he dicho, cuando vine se informó. Pero, creo que todavía es una sorpresa para las personas porque no recuerdo haber visto algo así en ningún otro lugar del mundo.

Perú está en un año electoral y en julio juramentará el nuevo presidente del país. ¿Esto preocupa a IATA?

Lo que nos gusta hacer en IATA es asegurarnos de que todos los políticos, sin importar si están en el Gobierno o en la oposición, entiendan el valor que trae la aviación, entiendan la contribución económica generada por la conectividad internacional y la conectividad doméstica.

El 18 de marzo como fecha clave

Peter Cerdá, director ejecutivo y CEO de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) -y que también forma parte de IATA-, mencionó a este diario que pasado el 18 de marzo, cuando el gabinete de Denisse Miralles pida el voto de confianza al Congreso de la República, se reunirán para buscar nuevamente una solución.

Cerdá ha sido claro: la brecha entre los aeropuertos que lideran la región, como el de Panamá, Colombia (Bogotá) y Brasil (Sao Paulo), y el de Perú se amplía. Instó que un trabajo tripartito entre las aerolíneas, el concesionario y el Estado sería un primer paso para intentar alcanzar a un hub como Panamá.

Además, recordó que en el pasado el aeropuerto de Caracas (Venezuela) fue clave por su ubicación. Si Venezuela retoma una mirada de apertura a la inversión, esta infraestructura entraría a competir duramente.