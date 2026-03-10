Giorgio Benza, VP de Airport Dimensions para Latam, señaló que las salas The Club (1,800 m2) y Sleepover (430 m2), que despertó interés por la incorporación de “cápsulas” de descanso, al mismo estilo de Dubai y Doha, abrieron sus puertas al público en junio de 2025.

Desde ese mes hasta enero del presente año, dichas salas recibieron más de 600,000 y de 27,000 visitantes, respectivamente, en línea con las proyecciones de la empresa.

Sobre el perfil de los usuarios de las salas, el ejecutivo indicó que ambas marcas son empleadas no solo por viajeros extranjeros, sino también nacionales. Así, mencionó el caso de pasajeros de provincias que llegan al terminal y tienen conexiones con largas esperas, lo cual motiva el uso de esas instalaciones.

Las salas The Club y Sleepover abrieron sus puertas al público en junio de 2025. | Foto: Airport DImensions.

Operación: desafíos y estrategias

Consultado por la ocupación de las salas VIP operadas por Airport Dimensions en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Benza reconoció que estas áreas llegan a completar el aforo en los horarios de mayor tráfico aéreo (9 pm a 12 m y 7 am a 10 am). Sin embargo, la afluencia cae en otros momentos del día.

Para tener un nivel de visitas menos oscilante, el ejecutivo sostuvo que el aumento del tráfico dependerá de la coordinación entre el concesionario del terminal y las aerolíneas a fin de programar nuevos horarios y frecuencias de vuelo.

Giorgio Benza, VP de Airport Dimensions para Latam.

No obstante, aseguró que también están desplegando esfuerzos propios para atraer más visitantes.

“Estamos viendo acuerdos con empresas y agencias de viaje, sobre todo, para la sala Sleepover. Estamos viendo acuerdos con aerolíneas para sus tripulaciones y empleados para que puedan dormir, ducharse, a fin de maximizar nuestra ocupación”, anotó.

Añadió que también despliegan acciones vinculadas con celebraciones y renuevan la propuesta gastronómica y de coctelería constantemente.

Nuevas salas: aperturas en julio y fines de 2026

En 2023, Airport Dimensions ganó la concesión para operar cuatro salas VIP en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El año pasado, abrió las dos primeras con las marcas The Club y Sleepover; y en el marco del acuerdo, ya preparan la inauguración de las dos siguientes.

Así, Benza confirmó que la tercera sala VIP iniciará su operación con la marca The Club en la zona de vuelos nacionales en julio próximo, en un área de 1,120 m2. En tanto, la cuarta sala VIP será inaugurada a fines de 2026 con la misma marca en la zona internacional, ocupando 2,250 m2.

De esa manera, esperan evitar la saturación de la actual sala The Club en horas pico. “En total, tendremos 5,500 m2 con tres salas The Club y un Sleepover”, destacó el ejecutivo, tras indicar que dichas instalaciones demandarán en suma más de US$ 20 millones.

Sobre la posibilidad de futuras ampliaciones, aseguró que las cuatro salas están diseñadas para soportar el tráfico estimado en el terminal, que asciende a 40 millones de pasajeros al año. El 2025, el terminal movilizó a 26 millones de pasajeros.

El acuerdo firmado entre Airport Dimensions y el concesionario Lima Airport Partners (LAP) se extiende por 10 años.

Sala VIP The Club, ¿en aeropuertos de provincias?

Consultado por la posibilidad de operar salas VIP en aeropuertos del interior del Perú, Benza reveló que Airport Dimensions ha comenzado a explorar esas opciones. “Hay interés y está en los planes futuros”, afirmó.

En Brasil, refirió que tienen salas VIP en ocho regiones y; en Perú, hay el potencial de implementar salas con la marca The Club en algunos terminales ante la demanda de los viajeros de negocios que buscan en los aeropuertos no solo el traslado aéreo, sino experiencias completas.

Así, en el transcurso de dos años, el ejecutivo estimó que podrían estar comunicando algún acuerdo para llevar la marca The Club a algún aeropuerto de provincias. En la mira, están los terminales operados por empresas concesionarias.