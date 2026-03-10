Aiport Diminensions avanza con sus próximos proyectos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

A nueve meses de haberse iniciado la operación del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, diversas empresas empiezan a registrar los primeros resultados de las inversiones realizadas en infraestructuras internas y a programar las siguientes escalas de sus planes. Así, Airport Dimensions (Grupo Collinson) destaca que la operación de sus dos primeras salas VIP cumplió las expectativas iniciales y ahora avanza con nuevas salas e iniciativas que alzarían vuelo no solo dentro de este terminal, sino también en otros en el interior del Perú. Conozca los siguientes pasos de este operador con sede central en Reino Unido.

