La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó que las operaciones programadas en el Aeropuerto de Jaén para el día martes 10 de febrero han sido suspendidas debido a las fuertes lluvias registradas en la zona, las cuales han impedido culminar los trabajos de mantenimiento que se han venido ejecutando en la pista de aterrizaje bajo los estándares de seguridad operacional requeridos.

“Durante los días martes y miércoles se continuarán realizando labores de mantenimiento en la medida en que las condiciones climatológicas lo permitan, con el objetivo de concluir los trabajos y dejar la pista en condiciones óptimas”, dijo.

La reanudación de las operaciones aéreas está prevista para el día jueves 12 de febrero, previa verificación del cumplimiento de los estándares de seguridad correspondientes.

De esta manera, Corpac agradece la comprensión de los pasajeros y usuarios ante las molestias que estas medidas puedan ocasionar, las cuales se adoptan en beneficio de una operación aérea segura y eficiente