Aeropuerto de Jaén. (Foto: Difusión)
Aeropuerto de Jaén. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Agencia Reuters
Agencia Reuters
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó que las operaciones programadas en el Aeropuerto de Jaén para el día martes 10 de febrero han sido suspendidas debido a las fuertes lluvias registradas en la zona, las cuales han impedido culminar los trabajos de mantenimiento que se han venido ejecutando en la pista de aterrizaje bajo los estándares de seguridad operacional requeridos.

”, dijo.

LEA TAMBIÉN: Aeropuerto Jorge Chávez: MTC habilita segunda pista de aterrizaje y nueva iluminación

La reanudación de las operaciones aéreas está prevista para el día jueves 12 de febrero, previa verificación del cumplimiento de los estándares de seguridad correspondientes.

De esta manera, Corpac agradece la comprensión de los pasajeros y usuarios ante las molestias que estas medidas puedan ocasionar, las cuales se adoptan en beneficio de una operación aérea segura y eficiente

TE PUEDE INTERESAR

Corpac: Tabata Vivanco se despide de la presidencia del directorio
Ositrán y Corpac enfrentados: el recorte de una tarifa clave para aerolíneas en discusión
Recorte en tarifa clave a aerolíneas pondría “en jaque” inversiones futuras de Corpac

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.