Tabata Vivanco, presidenta del directorio de Corpac desde abril de 2025, anunció su renuncia vía redes sociales este jueves 11 de diciembre.

No obstante, Gestión pudo conocer que la dimisión se habría llevado a cabo el día viernes 5 de diciembre. ¿Qué se sabe hasta el momento?

LEA TAMBIÉN: Aeropuerto de Cusco amplía su horario de operaciones a 22 horas

La funcionaria le dijo adiós a su rol de liderazgo.

“(...) Después de ocho meses al frente del directorio de Corpac —y con el honor de haber sido la primera mujer en asumir esta responsabilidad en la historia de la institución—, me despido con gratitud, orgullo y la convicción de que dejamos huellas que perdurarán", se pudo leer en un post que compartió vía LinkedIn.

Estas son las últimas noticias sobre el aeropuerto de Jauja. (Foto: Andina)

Este diario también supo que la renuncia de Vivando aún no ha sido aceptada oficialmente. Para ello, debe salir una resolución del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) en El Peruano.

Aún se desconoce quién continuará con la labor, pero, por lo pronto, el directorio de dicha entidad deberá reunirse y aceptar su renuncia. Esto, con el fin de nombrar al sucesor.

Hay que recordar que esta no es la única salida en el sector. Hace solo unos días el Gobierno destituyó del cargo de director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a Donald Castillo Gallegos, por deficiencia en la gestión presupuestal y de proyectos de inversión de la dependencia a su cargo, según se argumentó en la Resolución Suprema N° 025-2025-MTC.