A puertas de terminar el 2025, el Grupo Andino obtiene una nueva concesión en el exterior como parte de su estrategia de internacionalización. A través de su subsidiaria SAASA Global, accedió a la operación de la parcela M–15 en el Centro de Carga Aérea del Aeropuerto de Madrid–Barajas. Esta es la segunda concesión que el holding peruano asegura en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. ¿De qué se trata?

En detalle, la adjudicación corresponde a un terreno de 7,621 metros cuadrados (m2), con una capacidad edificable de 6,565 m2. Según informó Andino, la concesión se obtuvo tras presentar una oferta que superó a otras dos propuestas de operadores locales con presencia en el recinto aeroportuario. Todas las ofertas se ubicaron por encima del mínimo establecido en los pliegos, el cual se ajustará anualmente.

El contrato con Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) tendrá una vigencia de 30 años. Como parte del compromiso asumido, Andino deberá realizar una inversión mínima de 3.6 millones (alrededor de US$4.23 millones) de euros destinada a la adecuación integral de la parcela .

La estrategia del grupo con este nuevo espacio es ampliar su capacidad, ofrecer servicios de valor añadido al handling de carga y generar sinergias operativas entre la primera y la segunda línea de sus terminales en Barajas. La nueva instalación, asimismo, les permitirá ejecutar tareas de preparación de carga y servicios complementarios previos al vuelo, como aseguramiento, paletizado, almacenaje, traslados entre almacenes, procesos aduaneros y otros.

“Estamos sumamente satisfechos con este logro, que refuerza nuestra presencia en el mercado español. Esta segunda adjudicación en Barajas nos compromete aún más con el fortalecimiento de nuestras operaciones en España y Europa”, señaló Carlos Vargas Loret de Mola, CEO de Andino.

La inversión, explicó el directivo, podrá considerar la demolición del activo existente para levantar una nueva infraestructura, o una remodelación completa del inmueble actual, incluyendo estructura, cubierta y componentes funcionales. La entrega formal de la parcela está prevista en un plazo máximo de un año desde la firma del contrato . A partir de ese hito, Andino Global dispondrá de hasta tres años para poner en operación la instalación nueva o remodelada.

La subsidiaria SAASA Global operará un terreno de 7,621 m² en Barajas, con una inversión mínima de 3.6 millones de euros y un contrato de 30 años. Foto: Grupo Andino.

Presencia del Grupo Andino en Madrid

La referida concesión es la segunda que el Grupo Andino obtiene en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En mayo de 2024, Aena adjudicó a Andino Global el derecho de superficie de una parcela para construir y operar una nave destinada a actividades de carga aérea, con una inversión de 1.6 millones de euros para el primer año —cuatro veces por encima del monto de licitación— y un plazo de 30 años.

La parcela está destinada a actividades de handling, almacenamiento, transporte y distribución de mercancías y carga aérea. Se ubica en la rampa 4, al lado de otras empresas de carga, handling y mantenimiento.

Según informó Aena, al concurso se presentaron ocho ofertas, resultando ganador SAASA Global, empresa del Grupo Andino. El pago del derecho de superficie, con una vigencia de 30 años, se realizará mediante una renta mensual creciente. La parcela cuenta con una edificabilidad máxima de 3,900 m2.

Esta adjudicación forma parte del desarrollo de la futura Ciudad Aeroportuaria de Barajas, que ofrecerá servicios complementarios a pasajeros y usuarios.