Infinia acelera su crecimiento con nuevos depósitos. Foto: Infinia
Karen Guardia Quispe
El primer semestre ha sido positivo para Infinia, compañía de servicios logísticos del Grupo Andino, al registrar tasas de crecimiento de dos dígitos, impulsado por nuevos servicios y la consolidación de otros. De cara al mediano plazo, la empresa proyecto ampliar su red de almacenes y concretar su llegada a un puerto del norte. ¿Cuáles son sus metas hacia el 2026?

