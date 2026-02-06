La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), operador de la torre de control, viene aplicando medidas de contingencia, que podrian generar retrasos en los vuelos, informó el Aeropuerto Jorge Chávez, através de sus redes sociales.
“Recomendamos a nuestros pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos”.
Pasajeros han reportado cancelación de vuelos con destino a Tumbes y Cusco.
LEA TAMBIÉN: Aerolíneas advierten caída a doble dígito de pasajeros en tránsito por cobro de TUUA