Se aplican medidas de contingencia en Aeropuerto Jorge Chávez.(Foto: Andina)
Se aplican medidas de contingencia en Aeropuerto Jorge Chávez.(Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

operador de la torre de control, viene aplicando medidas de contingencia, que podrian generar retrasos en los vuelos, informó el Aeropuerto Jorge Chávez, através de sus redes sociales.

“Recomendamos a nuestros pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos”.

Pasajeros han reportado cancelación de vuelos con destino a Tumbes y Cusco.

Vuelos
Vuelos
LEA TAMBIÉN: Aerolíneas advierten caída a doble dígito de pasajeros en tránsito por cobro de TUUA

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.