La apertura busca acercar servicios de comercio internacional a emprendedores, pymes y empresas de La Libertad. (Foto: DHL Perú)
La apertura busca acercar servicios de comercio internacional a emprendedores, pymes y empresas de La Libertad. (Foto: DHL Perú)
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Redacción Gestión
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La expansión de los servicios logísticos en las regiones continúa ganando impulso. En esa línea, y ampliando el acceso de emprendedores, pequeñas empresas y negocios locales a soluciones de comercio internacional.

La apertura forma parte de la estrategia de crecimiento que la compañía viene ejecutando en Perú durante el 2026, con el . La Libertad, donde se ubica Trujillo, concentra más de 123,000 empresas y representa el 5.3% del tejido empresarial nacional.

Con esta nueva sede, y acompañamiento en los procesos logísticos. La iniciativa apunta especialmente a emprendedores y pymes que buscan ampliar su alcance comercial hacia mercados internacionales.

La Libertad concentra más de 123,000 empresas y representa el 5.3% del tejido empresarial nacional. (Foto: Bloomberg)
La Libertad concentra más de 123,000 empresas y representa el 5.3% del tejido empresarial nacional. (Foto: Bloomberg)
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La compañía señaló que una de las principales necesidades identificadas entre los negocios regionales es contar con asesoría cercana para gestionar envíos al exterior. En ese sentido, la nueva tienda permitirá brindar soporte presencial y soluciones adaptadas a los requerimientos de cada cliente.

Asimismo, la mayor presencia de DHL en Trujillo busca responder a la demanda de sectores productivos que requieren operaciones logísticas ágiles y eficientes. Entre ellos destacan actividades vinculadas a la agroindustria, la manufactura, el comercio y la pesca, que mantienen una creciente conexión con mercados internacionales.

En particular, la agroindustria se ha consolidado como uno de los motores económicos del norte del país, impulsada por productos de exportación como arándanos, espárragos, paltas y uvas. A ello se suma la relevancia del sector calzado en Trujillo, especialmente en zonas como El Porvenir, reconocida por su actividad productiva.

Plan de expansión de DHL Express en Perú 2025: inversión y más locales en Lima y provincias para pymes. (Foto: DHL Express)
Plan de expansión de DHL Express en Perú 2025: inversión y más locales en Lima y provincias para pymes. (Foto: DHL Express)
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Más cobertura en regiones

Para atender estas necesidades, DHL ofrece servicios express internacionales para documentos, muestras y mercancías, así como soluciones de entrega programada que permiten a las empresas gestionar con mayor precisión sus operaciones durante campañas comerciales y temporadas de alta demanda.

La inauguración en Trujillo se suma al proceso de expansión regional que desarrolla la compañía en el país. Actualmente, DHL cuenta con 25 puntos de venta propios a nivel nacional, con presencia en ciudades como Arequipa, Cusco, Tacna, Piura e Ica. Como parte de este plan, la empresa realizó una inversión cercana a US$1 millón destinada a la apertura de nuevas sucursales y al fortalecimiento de su cobertura fuera de Lima.

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