El inicio del cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) desde el 7 de diciembre de 2025, comienza a generar efectos concretos negativos en la conectividad aérea del país.

Así lo afirmó la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), señalando que esta semana, diversas aerolíneas han anunciado ampliaciones y modificaciones en sus rutas, privilegiando el uso de los aeropuertos de Bogotá, Sao Paulo y Buenos Aires en lugar de Lima.

Esto, señala ese gremio, lo están aplicando esas empresas a fin de evitar las conexiones en Jorge Chávez, donde se ha establecido un pago obligatorio a los pasajeros en transferencia internacional de US$11.86 por tramo.

Vale recordar que, a pesar de las críticas por la aplicación de la TUUA de transferencia, LimaAirportPartners (LAP), operador del AIJCH, sostuvo en un comunicado que “el impuesto por transferencia, por sí solo, no determina la viabilidad de una ruta”, y aseguró que su implementación busca el desarrollo de infraestructura moderna en todo el país.

LAP había señalado además que las decisiones sobre la apertura o cierre de rutas responden a una evaluación integral realizada por cada aerolínea y no a un único factor.

Hay decisión de trasladar operaciones

Sin embargo, según Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI, los cambios que aplican ahora esas aerolíneas evidencian que “ya están decidiendo trasladar sus operaciones a otros hubs regionales ante un esquema de costos que penaliza las escalas en Lima en perjuicio de su competitividad”.

Refirió que Colombia, Argentina y Brasil ya vienen ganando en conectividad aérea a costa de Lima, y que, por ejemplo, en el Aeropuerto El Dorado (Bogotá), LATAM Airlines duplicó la operación de la ruta Bogotá–Orlando (pasará de 7 a 14 frecuencias semanales).

Además, indicó que esa compañía también activó la ruta Bogotá–Curazao con tres frecuencias, y que todos estos movimientos obedecen a reajustes operativos producto de la cancelación de la ruta Lima–Orlando y Lima–Curazao.

Por su parte, en el Aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires), Aerolíneas Argentinas inauguró vuelos directos a Aruba y amplió sus frecuencias desde Ezeiza, Córdoba y Mendoza, reforzando así una estrategia de rutas sin escala y evitando cargos adicionales por conexión como los vigentes en el AIJCH.

El reordenamiento también se acelera desde el Aeropuerto de Guarulhos (Sao Paulo), donde LATAM operará desde julio de 2026 un vuelo directo Sao Paulo–Punta Cana, eliminando la escala por Lima, indicó AETAI.

Buscan esquivar nuevas tarifas

La propia industria -señala el gremio- reconoce que esta redistribución de capacidad busca esquivar nuevas cargas tarifarias como la TUUA de transferencia.

Refiere además que, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la nueva tarifa del AIJCH debilita el rol de Lima como hub: sin la TUUA de transferencia, el tráfico internacional podría crecer hasta 9% anual; (pero) con el nuevo esquema, el avance se reduciría a cerca de 3%.

A la fecha, refiere AETAI, ya son ocho las rutas internacionales canceladas en el Jorge Chávez desde que se confirmó la aplicación de la TUUA de transferencia internacional.

LEA TAMBIÉN: Avianca suspende la venta y operación de sus vuelos desde y hacia Venezuela

Se trata de las rutas Lima–La Habana, Lima–Orlando, Lima–Curazao, Lima–Florianópolis, Lima–Tucumán, Lima–Guatemala y Lima–Belo Horizonte, operadas por LATAM Airlines Perú, además de Lima–Cancún, de SKY Airline Perú.

Reunión con el Ejecutivo

El gerente general de AETAI explicó que el pasado 23 de diciembre se realizó una reunión entre el concesionario LAP, los gremios de aerolíneas y representantes del Ejecutivo (PCM, Cancillería, MEF, MTC, MINCETUR) para exponer el impacto del cobro de la TUUA de transferencia en la conectividad aérea del país.

En ese encuentro, refiere Gutiérrez, se advirtió que la medida ya estaba generando decisiones operativas concretas por parte de las aerolíneas, con efectos directos en rutas, frecuencias y empleo vinculado al sector.

El Ejecutivo -relató- manifestó su disposición a seguir evaluando el tema y se comprometió a convocar una segunda reunión técnica para revisar los impactos de esta tarifa que -subrayó- ya son concretos en la conectividad del país.

“Estamos a la espera de esa convocatoria, porque lo que está en juego no es solo una discusión contractual, sino la competitividad aérea del Perú frente a otros hubs de la región que hoy están captando vuelos, pasajeros e inversión”, concluyó Gutiérrez.

LEA TAMBIÉN: LAP responde a cancelación de rutas y destaca nuevas aperturas en el Jorge Chávez