En conversación con Gestión, el vicepresidente regional de la IATA, Peter Cerdá, estimó que el cobro de US$ 11.86 por la TUUA podría terminar reduciendo en hasta 11% el tránsito de pasajeros de conexión por Lima.

“El impacto que va a tener en el aeropuerto va a ser entre un 3% y 11% de reducción en pasajeros conectando por Lima, lo que quiere decir que esos pasajeros van a buscar vías alternas para evitar venir. Eso sería equivalente a 1,000 vuelos anuales que se perderían si sumamos todos los pasajeros”, explicó a Gestión.

De esa manera, aunque se esperaba lograr un crecimiento del tráfico aéreo de 9% entre 2025 y 2041, con el impuesto el avance sería solo de un 3.4% anual.

Ante esta situación se prevé que al 2041, habrá 21.7 millones menos de pasajeros internacionales, el aporte del turismo al PBI perdería US$ 6,300 millones y se dejarían de generar alrededor de 369 mil empleos.

El núcleo del problema está en el papel que juega el tráfico en conexión en el país. Según IATA, el 40% de los pasajeros internacionales que llegan a Lima lo hace para conectar hacia otro destino .

Con la tarifa adicional para pasajeros en tránsito internacional, la IATA calculó que el costo final de un boleto de avión subiría entre 3% y 7%, lo que dejaría a Lima en desventaja frente a otros hub regionales como Bogotá en Colombia.

De hecho, Lima todavía no estaba posicionado como hub de vuelos de conexión si se compara con otros países. Entre enero y septiembre, el terminal peruano ha registrado unos 19.8 millones de pasajeros, mientras que en Bogotá se sumaron 31.4 millones de pasajeros.

“Si miramos las dimensiones (de los aeropuertos) son muy parecidos ahora que Lima tiene una pista nueva y un terminal más amplio, pero en Colombia, con un marco regulatorio y un apoyo gubernamental, el crecimiento ha sido mucho más positivo en comparación con el Perú, donde hemos visto una falta de interés en crear una agenda de estado hacia el transporte aéreo de turismo”, precisó.

Cerdá agregó que Lima ya se encuentra rezagada frente a hubs regionales comparables. Actualmente, la capital peruana tiene 69 destinos internacionales, frente a 97 en Bogotá, 96 en Panamá y 101 en México.

El cobro de la TUUA terminaría aumentando el costo de viaje y generando nuevos cambios en rutas áreas, reportó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Foto: Andina

¿Más cancelaciones?

Hace unas semanas Latam Airlines anunció la cancelación de seis rutas internacionales planificadas para operar desde Lima. Estás se sumaron a las cancelaciones de operaciones del tramo Lima- Orlando y Lima-La Habana que reportaron hace unos meses junto a la de Sky Airlines, que dio a conocer que cancelaría su ruta hacia Cancún.

Cerdá remarcó que estas decisiones de las aerolíneas no responden a estrategias de presión, sino a criterios comerciales directamente afectados por el nuevo cobro.

“Esto no es un tema de presión que si logran conseguir objetivos vuelven, desafortunadamente estas decisiones que se han tomado en estos momentos son finales debido a los costos que implican”, afirmó.

El representante del gremio indicó que se espera que la medida siga impactando en la disponibilidad de vuelos hacia y desde Lima, pero no se puede precisar qué rutas están en riesgo.

La posibilidad de nuevas cancelaciones dependerá de cada empresa, pero resaltó que el riesgo existe y que se esperarían ajustes en itinerarios desde o hacia Perú.

“Pensamos que van a tener que modificar sus itinerarios en el Perú, pero que concretamente quién lo va a hacer y cuántos vuelos aún no lo sabemos”, señaló.

Si bien el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha señalado que están en conversaciones con otras aerolíneas internacionales como Level Fly, Turkish Airlines y el Grupo Lufthansa que podría ingresar al mercado peruano para ampliar la conectividad, la IATA añadió que esto no equivale a rutas confirmadas.

¿Ven posible un ajuste?

Cerdá afirmó haber presentado alternativas para aliviar el impacto de la TUUA sin afectar los ingresos al concesionario, pero asegura que todas fueron rechazadas.

En ese sentido, el vicepresidente de IATA se mostró poco optimista sobre un posible próximo ajuste de la tarifa.

“En estos momentos estamos viendo como un escenario lejano que encontremos una solución dentro de las circunstancias que se han presentado”, indicó.

Pese a ello, de momento, indicó que hace unas semanas hubo nuevas reuniones con Cancillería y con el titular del MTC para ver “si se logra encontrar un punto medio que beneficie a todos los actores”. Aunque también se tenía agendada una conversación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta terminó siendo cancelada.