La discusión sobre la TUUA de transferencia ha marcado las últimas semanas y ha generado posturas encontradas entre las aerolíneas y el concesionario del aeropuerto Jorge Chávez. La tarifa internacional empezó a cobrarse el 7 de diciembre y la doméstica no la pagarán los pasajeros. Además, el Estado asumiría el costo del subsidio para los vuelos nacionales, según informó El Comercio. Las aerolíneas sostienen que un cargo adicional afecta la competitividad y que Lima puede perder atractivo como punto de conexión. También señalan que pequeñas variaciones de precio influyen en la decisión del pasajero que evalúa distintas rutas. Son puntos que vale escuchar y analizar.
