El debate se ha concentrado en los efectos inmediatos sobre la demanda internacional, pero la cláusula existe desde hace años.

Conviene observar la estructura de fondo. La TUUA está prevista en el contrato y su origen se encuentra en la Adenda 6 firmada en el 2013 (Editorial de Gestión 05/11/25). El concesionario tenía la facultad de aplicarla desde el inicio del nuevo terminal y el regulador ha seguido el procedimiento de fijación tarifaria. La implementación no responde a un cambio reciente, pues forma parte de un compromiso asumido hace más de una década. Ante esa realidad surge una pregunta que no se puede dejar de lado. ¿Se pudo prever con más tiempo el impacto que esta tarifa tendría sobre la posición de la capital en el mapa aéreo regional?

El debate se ha concentrado en los efectos inmediatos sobre la demanda internacional, pero la cláusula existe desde hace años. Con una lectura temprana habría sido posible discutir ajustes contractuales o revisar la política aeroportuaria sin la presión de un plazo cercano. Las mesas de trabajo surgieron cuando el espacio para negociar era muy limitado, por lo que la discusión quedó reducida a decisiones urgentes y no a una evaluación estratégica.

Las aerolíneas presentan estudios que anticipan un menor crecimiento del tráfico internacional y que se desincentivaría nuevas inversiones en el sector aéreo. Gremios turísticos también se oponen al cobro. Los pasajeros han expresado dudas por la información recibida. Pese a todo, ello no modifica un principio central: la seguridad jurídica es vital para cualquier país que aspira a atraer inversión. Si lo reconoce un contrato, debe cumplirse. Cuestionarlo en el tramo final envía señales imprecisas y puede afectar la confianza en el marco regulatorio.

Ante ello, urge mejorar la capacidad de planificación. También será necesario evaluar la sostenibilidad del subsidio que se aplicaría para la tarifa doméstica. Pero sobre todo, el país necesita anticipar los efectos de sus decisiones antes de que se vuelvan urgentes. Solo así la estabilidad jurídica y la competitividad podrán avanzar en la misma dirección.