Lima vive con la ilusión de que “no pasa nada”. Pero su historia dice lo contrario. El último gran sismo que golpeó directamente a la capital fue el 24 de mayo de 1940 (M 8.2), con centenares de fallecidos y miles de heridos; antes, el referente extremo es el 28 de octubre de 1746 (M 8.6–8.8) que arrasó Lima y el Callao y generó un tsunami devastador. Ambos recuerdan que el silencio sísmico no es seguridad: es acumulación de energía.

A nivel nacional, los “grandes” recientes refuerzan la alerta: Arequipa–Moquegua 2001 (M 8.4) con tsunami y daños extensos; y Pisco 2007 (M 8.0), que dejó 595 fallecidos, más de 58 mil viviendas destruidas y 103 hospitales afectados. Son postales de lo que un megasismo podría replicar en una Lima más densa, vertical y con servicios críticos concentrados.

¿Qué significaría hoy un evento mayor bajo el contexto político actual? El Ministerio de Economía y Finanzas estima, sobre la base de estudios del BID y el Banco Mundial, que un sismo severo en Lima y Callao (probabilidad anual de excedencia 0.1%) podría causar pérdidas superiores a US$ 72 mil millones, considerando propiedad privada e infraestructura. Recordemos que Lima y Callao concentran ~44% del PBI: un shock ahí no es sectorial; es macroeconómico y fiscal. En un escenario de fragmentación política, rotación de autoridades y presupuestos tensos, la capacidad de coordinar respuesta, reconstrucción y continuidad de servicios se vuelve el cuello de botella.

Hay avances, sí, pero no alcanzan.El Perú creó una estrategia de protección financiera (Cat DDOs por US$ 500 millones acumulados desde 2010–2015) y participó en el bono catastrófico de la Alianza del Pacífico que aseguró US$ 200 millones contra terremotos vía gatillo paramétrico. Son liquidez y puente, no sustitutos de prevención ni de seguros masivos para infraestructura y vivienda. La verdad incómoda: el efectivo disponible tras el desastre cubriría una fracción mínima de un choque de decenas de miles de millones.

La ciencia también ha planteado escenarios extremos para nuestra metrópoli (sismo M 8.8 con tsunami). No se trata de alarmar, sino de priorizar: reforzar hospitales, puentes y plantas de agua potable; ordenar el parque escolar; aseguramiento y retrofit del stock de vivienda autoconstruida; y gobernanza metropolitana real para emergencias (Lima–Callao–ATU–Sedapal–DISA) con protocolos únicos y tableros en tiempo real. Cada dólar en reducción del riesgo y cumplimiento sísmico evita múltiples dólares en pérdidas y reconstrucción, y—más importante—salva vidas.

El camino práctico está claro incluso en política turbulenta: (1) O se cumple la norma o no se inaugura (edificaciones esenciales con certificado estructural y plan de continuidad); (2) escuelas y hospitales primero (refuerzo acelerado y seguros obligatorios); (3) agua y energía blindadas (anillos de redundancia, equipos críticos asegurados, contratos de respaldo); (4) simulacros con logística (no solo evacuación: prueba de radios, llaves maestras, rutas para ambulancias y protocolos con concesionarias); (5) finanzas pre-aprobadas (líneas contingentes y compras marco para no frenar por trámites). La pregunta no es si habrá un gran sismo, sino cómo nos encontrará.

Lima ha crecido sin perder su riesgo. La política puede debatir casi todo, menos la física de la subducción. Prepararse cuesta; pero no prepararse destruye. Y en una capital que mueve casi la mitad del PBI, la resiliencia sísmica no es un tema técnico: es política económica en estado puro.