La inteligencia artificial generativa (IA) está cambiando cómo los e-commerce capturan a los consumidores más valiosos. Aunque aún no es el principal canal de tráfico, el GEO (Generative Engine Optimization) será la clave para diferenciarse en la campaña navideña de este 2025.

A menos pocos días de la Navidad, la estrategia comercial no se debe limitar al stock o al poder de compra de los clientes. Un nuevo actor, los chatbots de IA generativa (como ChatGPT o Gemini), están transformando la manera en que se genera el tráfico online. Aunque aún su uso no es masivo, su impacto sí será determinante para los consumidores más informados y con mayor intención de compra.

La IA generativa es el terreno decisivo, donde se definirá el ganador en un mercado que sabemos es competitivo.

De “buscar” a “pedir”: el nuevo comportamiento del cliente indeciso

La mayoría de los clientes sigue comprando como siempre, pero un nuevo segmento de consumidores –más informados y con mayor poder adquisitivo– ha cambiado su comportamiento. En lugar de buscar en Google “mejor cafetera Navidad 2025”, ahora le piden a ChatGPT, por ejemplo: “Ayúdame a encontrar una cafetera premium por menos de 1,500 soles para un ejecutivo en Lima, con entrega rápida”.

Este cambio “de búsqueda a conversación” hace la diferencia. Este consumidor no quiere navegar mil opciones, sino una sola recomendación clara. Y que funcione. Para él, la IA es un asistente personal que investiga, compara y recomienda. Claramente aún no es la mayoría, pero este segmento puede inclinar la balanza en categorías competidas como electrodomésticos, tecnología o moda.

Aquí es donde el GEO lleva la ventaja. El SEO tradicional, centrado en rankings y clics, sigue siendo esencial, como la base operativa de cualquier negocio. Sin embargo, la verdadera ventaja competitiva está en el GEO. Su objetivo no es atraer clics masivos, sino que la IA seleccione tu contenido para construir una recomendación personalizada. En un mercado donde la diferenciación es clave, el GEO convierte una marca en la respuesta definitiva para el cliente. Cuando un cliente le pide a la IA que compare, el asistente no solo mira sus palabras clave; mira su data de inventario, características técnicas y el contexto de sus reseñas para decidir. GEO es la optimización para ganar la comparación, no solo la búsqueda. Por eso es la ventaja decisiva.

Los tres pilares para ser “la elección” de la IA

Para posicionarse como la recomendación de la IA, las empresas deben concentrarse en tres frentes clave. El primero es la información y confianza: ¿por qué la IA debe creer en la marca? La IA prioriza fuentes confiables, evaluando el E-E-A-T (experiencia, expertise, autoridad y confianza, por sus siglas en inglés). ¿Es la marca una referencia en el sector? ¿El contenido es original y preciso? Por ejemplo, si una empresa vende electrodomésticos, el sitio debe ofrecer guías sobre tecnología o tendencias en café, no solo un catálogo de productos.

El segundo pilar es la transacción y logística: ¿Sabe la IA si hay stock para Trujillo? La IA no solo informa, resuelve. Si un cliente pide “una cafetera premium con entrega en Trujillo antes del 24”, la IA buscará en tiempo real. Sin feeds de producto (como Google Merchant Center) o datos estructurados que detallen precio, disponibilidad y tiempos de envío, la oferta será invisible para estas transacciones.

Finalmente, está la relevancia y contexto: ¿es el producto el regalo ideal para un “jefe”? Los consumidores buscan más que productos; buscan soluciones emocionales. No piden “cafetera de 1 litro”, sino “un regalo sofisticado para mi jefe”. La IA busca experiencia de clientes, reseñas y contexto y, como todo un experto, se pregunta si tu producto está descrito como “elegante” o “perfecto para profesionales”. Así, un branding claro y reseñas alineadas con las intenciones del comprador serán cruciales.

La IA ya está haciendo recomendaciones. Los canales tradicionales (como el SEO, las redes sociales, o el email) seguirán como base de la estrategia. Pero ahora la IA generativa es el terreno decisivo, donde se definirá el ganador en un mercado que sabemos es competitivo. Esta Navidad, las empresas que coordinen información, logística y relevancia no solo dominarán la actual campaña, sino que construirán una ventaja estratégica para los próximos años.