De nada sirve fibra óptica en una escuela si los docentes no están capacitados, o banda ancha en un hospital rural si el personal médico no maneja telemedicina. (Imagen: Pixabay)
De nada sirve fibra óptica en una escuela si los docentes no están capacitados, o banda ancha en un hospital rural si el personal médico no maneja telemedicina. (Imagen: Pixabay)
Únete a nuestro canal
César Huamán
César Huamán

Escribe: César Huamán, gerente general de Internexa en Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.