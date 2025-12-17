Un grupo de nuevas aerolíneas llegará al Perú en 2026 y, con ello, también se desarrollará la expansión de rutas internacionales, informó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

Estas declaraciones se dieron en medio de las cancelaciones de 6 rutas comerciales de la aerolínea Latam, 4 recientemente inauguradas y 2 previstas a lanzar en 2026.

Según el funcionario, el país mantiene conversaciones avanzadas con seis compañías, entre las cuales figuran Fly Level, Turkish Airlines, Emirates y el Grupo Lufthansa.

“La aerolínea Fly Level tiene previsto iniciar operaciones con la apertura de la ruta Barcelona–Lima–Barcelona, lo que fortalecerá la conectividad directa entre el Perú y Europa, ampliando las opciones para pasajeros, turismo y comercio”, declaró

Prieto indicó que Copa Airlines aumentará sus frecuencias a 49 vuelos semanales desde enero de 2026 y busca seguir expandiéndose en el mercado peruano.

Por otro lado, la compañía Air France incrementará sus vuelos en la ruta París–Lima de 7 a 10 frecuencias semanales desde junio de 2026. Además, delegaciones comerciales y exploratorias misiones exploratorias analizan nuevas oportunidades de conectividad aérea con el Perú.

El ministro recordó que en diciembre de este año se inauguraron nuevas rutas internacionales como Lima–Iguazú con Flybondi, vuelos directos a Toronto y Montreal con Air Canada y Salt Lake City en Estados Unidos con Delta Airlines.

“Cada nueva frecuencia aérea genera alrededor de 300 empleos directos, indirectos e inducidos, dinamizando la economía, fortaleciendo el turismo y creando mayores oportunidades para los peruanos”, puntualizó.

Finalmente, explicó que el cobro de la TUUA de transferencia internacional en el Aeropuerto Jorge Chávez no ha reducido el interés de nuevas aerolíneas, por lo que el terminal aéreo se consolida como un hub regional competitivo.

Sin embargo, como se recuerda, Latam anunció la cancelación de las rutas inauguradas desde Lima hacia Orlando, Curaçao, Florianópolis y Tucumán, medida la cual regirá desde el 29 de marzo de 2026.

Asimismo, la compañía indicó que canceló las rutas hacia Guatemala y Belo Horizonte, las cuales estaban previstas a lanzarse en el primer trimestre del próximo año.

Según Latam, estas cancelaciones se deben a la reciente implementación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.