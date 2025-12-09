Ginebra, Suiza.- La incertidumbre generada por los aranceles de Estados Unidos impulsó la industria de carga aérea, que superó sus proyecciones y alcanzaría un crecimiento de 3.1% al cierre del 2025, reportó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

De acuerdo con el gremio, los volúmenes de carga alcanzaron un máximo histórico de 25.4 mil millones de toneladas-kilómetro de carga (CTK) hasta octubre de este año por el fenómeno de la “carga anticipada”.

Julia Seiermann, jefa de Análisis de la Industria de IATA, precisó que el anuncio de aranceles llevó a que el tráfico de carga alcanzara picos de hasta un 40% de crecimiento en marzo en comparación con el año anterior, pues el transporte marítimo no pudo reaccionar con suficiente rapidez.

La incertidumbre generada por los aranceles de Estados Unidos impulsó la industria de carga aérea. (Foto de Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP / ARCHIVO)

“Las empresas intentaron acelerar el ingreso de mercancías a Estados Unidos antes de que entraran en vigor los aranceles, y este incremento llegó a superar el 30% del valor del año previo. Luego, una vez que los aranceles comenzaron a aplicarse en abril, las importaciones mensuales de Estados Unidos regresaron a los niveles de 2024”, comentó durante el Global Media Day de IATA.

Aunque las exportaciones de China hacia Estados Unidos sufrieron un golpe por los aranceles, cuando más de 15%, el país asiático logró redirigir sus flujos comerciales hacia otros mercados.

En total, se observó que las exportaciones de China aumentaron entre 5% y 8%. El desvío de rutas se reflejó en los volúmenes de carga aérea, donde la ruta Lejano Oriente-Europa creció en más de 4 mil millones de CTK, compensando la caída en la otra ruta.

Además, Seiermann resaltó que la importancia de la carga aérea no radica en el volumen físico, sino en el valor económico de lo que transporta. Aunque en términos de kilogramos la carga aérea representa menos del 1% del comercio total, en términos de valor alcanza casi el 25%.

“La carga aérea es el modo de transporte preferido para bienes de alto valor, sensibles al tiempo o que requieren manejo especial. Podemos pensar en productos vinculados a la inteligencia artificial como microchips o semiconductores, farmacéuticos, perecibles, o en metales preciosos”, sostuvo.

¿Desaceleración en 2026?

Tras el despegue del 2025, las nuevas proyecciones de la IATA apuntan una estabilización para el próximo año. Durante el 2026, los volúmenes de carga alcanzarían los 71.6 millones de toneladas, con lo cual solo crecería 2.4% frente al 2025.

La expectativa es mayor que el crecimiento del comercio internacional general, que sería de apenas un 0.5%. Seiermann señaló que habrá otros factores que mantendrán en positivo los resultados de la carga aérea.

“Todavía esperamos que la carga aérea experimente un crecimiento más sólido en comparación, ya que se beneficiará de la inversión impulsada por la IA, la creciente demanda de bienes de alto valor y tiempo y también el continuo cambio estructural hacia el comercio electrónico”, explicó.

Según indicaron, la región de Asia-Pacífico continuará siendo la principal demandante de carga aérea, impulsada por la manufactura tecnológica y la reorientación de las exportaciones chinas.

Por el contrario, en regiones como América del Norte se espera una reducción de esta carga debido a los cambios en la política comercial.