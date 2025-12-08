De acuerdo a la encuesta del banco, tanto la búsqueda de nuevos clientes nacionales como internacionales fueron las alternativas más escogidas para hacer frente a posibles efectos de las tensiones comerciales globales.
Alessandro Azurín
Como cada mes, Sin embargo, a diferencia de versiones pasadas, el banco incluyó ahora “preguntas especiales” para medir el impacto en Perú de las tensiones comerciales globales.

¿También piensan lo mismo de cara al próximo año? Aquí la respuesta.

Sin cambios en 2025

Las consultas del BCRP se centraron en varios aspectos de la actividad económica privada. Los factores analizados fueron 5: Inversión Extranjera Directa (IED); inversiones en activos fijos; precio de venta; precio de insumos (excepto sector comercio); y demanda de los productos o servicios.

Ante la consulta de si el aumento de las tensiones comerciales y barreras arancelarias afectó alguna de estas variables, la conclusión mayoritaria fue de que “no cambió” el panorama.

En el resto de indicadores, la selección de la alternativa “no cambió” no bajó del 60%.

¿En 2026 hay impacto esperado de los aranceles?

El BCRP también realizó la misma consulta, pero para el horizonte de los próximos 12 meses, lo que incluye el inicio del próximo gobierno en Perú.

A pesar de ello, la respuesta fue similar a la conclusión del 2025: la gran mayoría de empresas peruanas no ven ninguna razón para prever afectaciones arancelarias durante el 2026. Nuevamente, el optimismo fue más marcado para la IED (84% de encuestados marcaron la opción “no cambiará”).

En su encuesta, el BCRP también consultó por el grado de relevancia de siete razones que podrían generar afectaciones a la actividad empresarial frente a la tensión comercial global.

Aquí, llamó la atención que el 61% de los encuestados consideró “sin relevancia” a dos de estos hechos por igual.

Por un lado, una “menor demanda de EE.UU. por los productos de su empresa debido a la fijación de aranceles mayores a nuestro país que a los países de sus competidores”.

Esas dos fueron las únicas razones que superaron el 50% en la alternativa “sin relevancia”, pero en el caso de las cinco restantes también esta opción de respuesta fue la más escogida.

Este fue el caso también de observar una “mayor competencia, debida al desvío de flujos comerciales hacia nuestro país provenientes de los países más afectados por los aranceles (por ej. China)”, donde el 44% de los consultados apuntó que no tendrá efecto alguno.

Las estrategias principales para evitar daños por los aranceles

Ante la pregunta de cuáles serían las principales estratégicas o herramientas para hacerle frente a posibles repuntes de las tensiones comerciales globales, el BCRP destacó las siguientes opciones escogidas.

Las empresas consultadas también señalaron que, en promedio, el 45% del costo total de insumos empleados en el 2024 correspondieron a insumos importados.

Los principales mercados de origen de estos elementos fueron China (24.9%), países de Latinoamérica (19.6%), la Unión Europea (17.7%) y Estados Unidos (15.3%).

Por otra parte, las empresas encuestadas reportaron al BCRP que el 33.5% de sus ventas totales en 2024 correspondieron a exportaciones a clientes en el extranjero. Sus productos o servicios vendidos se exportaron, principalmente, a países de América Latina (58.7%) y Estados Unidos (15.1%).

Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes fui parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.

