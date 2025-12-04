La relevancia de que aumente la inversión extranjera responde a que, en los últimos años, fue un motor fundamental del crecimiento de la economía nacional. (Foto: Kativ / iStock)
La relevancia de que aumente la inversión extranjera responde a que, en los últimos años, fue un motor fundamental del crecimiento de la economía nacional. (Foto: Kativ / iStock)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

La inversión extranjera directa (IED) viene con un importante dinamismo a nivel global y en el Perú no es una excepción. En 2024, el flujo de IED alcanzó los US$ 6,886 millones, significando un incremento de más del 60% respecto al 2023. Estuvo impulsado, principalmente, por la reinversión de utilidades.

TE PUEDE INTERESAR

Jinzhao con luz verde a cambios en proyecto Pampa de Pongo: la inversión y mejoras
Scotiabank: inversión privada levanta vuelo ante ausencia de turbulencia electoral
Bolivia elimina cuatro impuestos para fomentar retorno de inversión privada
Inversión privada acelera a su mayor crecimiento en 12 años: ¿“movería la aguja” del PBI 2025?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.