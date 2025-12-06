Una forma de medir la “temperatura” de lo que viene para la economía peruana en los próximos meses, así como a sus indicadores más relevantes, es revisando las expectativas del sector empresarial. Su optimismo o pesimismo pueden dar ciertas luces sobre lo que se vislumbra hacia adelante.

En este contexto, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) hizo la medición en noviembre. ¿Cuáles fueron los resultados? En los 12 indicadores de expectativas a 3 y 12 meses había optimismo (más de 50 puntos es tramo positivo).

Resultados de la encuesta de

expectativas macroeconómicas EXPECTATIVA DE: LA ECONOMÍA A 3 MESES 58.2 LA ECONOMÍA A 12 MESES 63.9 EL SECTOR A 3 MESES 58.3 EL SECTOR A 12 MESES 66.2 LA SITUACIÓN DE SU EMPRESA A 3 MESES 59.6 LA SITUACIÓN DE SU EMPRESA A 12 MESES 69.6 DEMANDA DE SUS PRODUCTOS A 3 MESES 61.8 DEMANDA DE SUS PRODUCTOS A 12 MESES 70.9 CONTRATACIÓN DE PERSONAL A 3 MESES 55.9 CONTRATACIÓN DE PERSONAL A 12 MESES 62.8 INVERSIÓN DE SU EMPRESA A 3 MESES 55.8 INVERSIÓN DE SU EMPRESA A 12 MESES 65.4

Sin embargo, hay algunas variaciones cuando se desagrega por sectores económicos. Para revisar con mayor detalle, esta vez, el foco lo pondremos en la intención de inversión.

Inversión en los siguientes meses

Vale decir que la inversión privada ha crecido por siete trimestres consecutivos y en los últimos seis no ha dejado de acelerarse hasta que entre julio y septiembre se expandió 11.4%. Entonces, ¿qué esperan las compañías a 3 y 12 meses?

En general, las expectativas para invertir a 3 meses se mantienen en terreno positivo, pero registra una ligera caída respecto a octubre: pasó de 56.5 a 55.8 puntos. Si bien todas las actividades están en terreno optimista, hay un sector que va en sentido contrario: la construcción.

La caída ha sido abismal. Este año, las expectativas para invertir a 3 meses del sector construcción ha tenido vaivenes, pero en noviembre de este año alcanzó solo 39.3 puntos, no solo retrocediendo a terreno negativo, sino que es su peor resultado desde diciembre del 2024 (37.5 puntos).

Fuente: BCRP. (Menos de 50 puntos es pesimismo; más de 50 puntos es optimismo; 50 puntos es neutral).

Esto está alineado con el pesimismo de la construcción cuando se le pregunta por su sector a 3 meses: alcanzó solo 46.4 puntos. Y, si la consulta va por la demanda en el corto plazo, tampoco hay mejores números: logró 46.2 puntos, es decir, terreno negativo.

Los otros sectores económicos, como minería e hidrocarburos, manufactura, comercio y servicios son optimistas, aunque con matices, para invertir en el corto plazo.

A 12 meses, todas las actividades se vuelven optimistas para invertir. Cabe mencionar que para este periodo ya se estaría bajo un nuevo Gobierno en el Perú, por lo que esto refleja que hay expectativas en una nueva gestión que dé seguridad para continuar con la actividad privada.